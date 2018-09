Bagni di Lucca



Successo per il cinema estivo a Cafaggio

martedì, 4 settembre 2018, 13:02

Ha riscosso grande successo il cinema all’aperto di Cafaggio, promosso dall’amministrazione comunale e curato dall’assessore Francesca Lenzarini e dai consiglieri Antonio Bianchi e Maria Barsellotti.

Sono stati in totale cinque gli appuntamenti proposti tra luglio e agosto grazie alla collaborazione fra Cineforum Ezechiele di Lucca, che scelto i film da proiettare e organizzato la loro presentazione, e alcune associazioni locali come gli Alpini, che hanno curato la logistica, e il comitato di Cafaggio, che ha offerto un rinfresco in occasione di ogni spettacolo.

“E’ stata una bella occasione di svago e socializzazione - dicono i tre amministratori - e siamo felici che la comunità di Cafaggio abbia risposto con tanto entusiasmo. I film sono stati selezionati per andare incontro ai gusti di ogni età e ci ha fatto piacere la presenza di tanti bambini. E’ stata una esperienza molto positiva che speriamo di poter proseguire anche in futuro. Tra l’altro - concludono - siamo riusciti a contenere particolarmente i costi e per questo intendiamo ringraziare anche Armando Tabarracci che ha messo a disposizione gratuitamente l’impianto audio”.