Successo per il Trofeo Western al Centro ippico “La Riviera”

venerdì, 14 settembre 2018, 15:50

Bagni di Lucca festeggia la sua ultracentenaria. Questa mattina il sindaco Paolo Michelini ha fatto visita direttamente a casa di Milena Bertolacci per porgerle i suoi migliori auguri e quelli di tutta l’amministrazione comunale e dei cittadini: l’arzilla signora, infatti, festeggia oggi la bellezza di 108 anni!

venerdì, 14 settembre 2018, 12:32

Risultato molto positivo per la collaborazione tra comune di Bagni di Lucca, Enel Green Power e le associazioni sportive che organizzano le attività sportive sul torrente Lima

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:25

La parrocchia S.Giovanni Battista di Pieve di Controni, con l'associazione paesana di Gombereto, organizza per le giornate del 14, 15 e 16 settembre la Festa della Madonna Addolorata

mercoledì, 12 settembre 2018, 09:51

Ha funzionato alla perfezione l’accordo fra comune di Bagni di Lucca, Enel Green Power e le associazioni sportive che organizzano le attività sportive sulla Lima. I rilasci idrici programmati hanno permesso a centinaia di persone di cavalcare le rapide del fiume in libertà e sicurezza, grazie all’aumento controllato della portata...

lunedì, 10 settembre 2018, 13:37

Sarà presentato venerdì 14 settembre alle 17 nella Sala Rosa del comune di Bagni di Lucca “Cucina Toscana - Ricette e salute”, progetto editoriale realizzato da Unicoop Firenze in collaborazione con Anci Toscana e Accademia dei Georgofili

sabato, 8 settembre 2018, 12:45

Brutta avventura questa mattina per un'anziana signora di 74 anni che è caduta accidentalmente in strada, da sola, a Bagni di Lucca riportando seri problemi agli arti inferiori. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso Pegaso