Bagni di Lucca



Uffici comunali, più che raddoppiate le ore di apertura al pubblico

giovedì, 20 settembre 2018, 10:28

Più che raddoppiate le ore settimanali di apertura al pubblico degli uffici comunali. E’ questa la grande novità del nuovo regolamento comunale che disciplina l’orario di servizio e di lavoro dei dipendenti, approvato lo scorso 12 settembre dalla giunta Michelini. Le nuove aperture, disposte con decreto del Sindaco, saranno articolate su cinque giorni settimanali sia per adempiere a precise indicazioni di legge e contrattuali dei dipendenti, sia per ampliare e migliorare l'accesso ai cittadini ai servizi comunali. Di fatto, a partire dal 1 ottobre, si passa da 8 a 18 ore settimanali al pubblico su 36 di lavoro dei dipendenti.

Questi i giorni e gli orari. Lunedì (9-13), martedì (15-18), mercoledì (9-13), giovedì (15-18), venerdì (9-13).

Il nuovo orario rientra in una visione più ampia di riorganizzazione dell’Ente, con l’obiettivo di renderlo più funzionale e operativo nei confronti dei cittadini.

“E’ stato un lavoro molto complesso - spiega il sindaco Paolo Michelini - e siamo davvero soddisfatti di essere arrivati al traguardo. Si tratta di un momento importante nella vita amministrativa dell’Ente, che porta con sé una rivoluzione dei servizi comunali all’utenza. Il regolamento, infatti, disciplina l'orario di lavoro dei dipendenti comunali in esecuzione del nuovo contratto, ma ci consente di migliorare in modo sensibile il servizio all’utenza. Il nuovo orario di apertura al pubblico, uniformato per tutti gli uffici, è stato il frutto di una attenta riflessione sulla base delle esigenze manifestate dai cittadini”.

Per qualunque informazione si può telefonare al numero 0583/809945.