Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca, scarica di interpellanze in consiglio

venerdì, 28 settembre 2018, 18:12

Il gruppo di opposizione “Un futuro per Bagni di Lucca” incalza l’amministrazione Michelini su diversi temi “caldi” per il territorio comunale e ha presentato quattro interpellanze alle quale chiede una risposta.

La prima riguarda il Casinò. “Cosa intende fare l’amministrazione riguardo un più intensivo utilizzo del Casinò, anche alla luce delle richieste di gestione che sono pervenute negli ultimi tempi?”.

La seconda riguarda l’ex Oratorio di Casoli. “Si chiede di sapere, a seguito di un uso, a detta nostra improprio, che la precedente amministrazione aveva dato alla realizzanda sala espositiva nell'ex Oratorio di Casoli, lo stato dei lavori riguardo il detto edificio, se c'erano state delibere che ufficializzavano questa destinazione, se si poteva modificare la destinazione d'uso di un luogo che aveva ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio un importante finanziamento in quota parte, proprio per realizzarne una sale espositiva. Le risposte furono molto chiare: il cantiere era ancora aperto, quindi nessuno poteva entrare dentro i locali, non c'erano atti formali per un affidamento, ed è molto complicato cambiare destinazione d'uso a finanziamento ottenuto. Quali sono quali sono gli obiettivi dell'amministrazione riguardo al futuro di tale edificio?”.

Altra interpellanza riguarda le isole ecologiche in alcuni paesi. “Come ben saprà, molto spesso, accanto ad esse vengono depositati materiali ingombranti o materiali che andrebbero portati direttamente all'isola ecologica di Lugliano. Talvolta la situazione diventa insostenibile e il biglietto da visita che diamo non certo è dei migliori. Sono molte le situazioni che hanno superato il limite...segnaliamo ad esempio il frigorifero e la lavatrice tirate nel solco denominato “Rio San Gemignano”. Non vogliamo che di fronte anche ai turisti passi l'immagine che siamo un popolo di vagabondi amanti dello sporco. Non è così. O meglio, non per tutti è così. Il problema però è evidente”

Nell’interpellanza si chiede cosa intende fare l’amministrazione Michelini per porre fine a questa situazione.

Si torna a parlare di Terme, con la quarta interpellanza. “Il nostro gruppo, da sempre ha creduto nello sviluppo delle terme come volano per un incremento del turismo e un modo per attrarre gente a Bagni di Lucca. Purtroppo siamo consapevoli dello stato di difficoltà in cui tutta la zona dei Bagni Caldi, versi in situazione di sofferenza, a partire dal Grande Albergo, dall'arredo urbano e dalle piccole manutenzioni. Abbiamo altresì avuto modo di apprezzare, in quest'anno da Consiglieri, anche dopo una visita nelle strutture, il lavoro che l'attuale gestione della società “HOTEL E TERME - BAGNI DI LUCCA”, sta svolgendo nelle strutture amministrate (unica direzione appunto e per lo stabilimento termale e per l'albergo stesso)”.

“Dato che la sua amministrazione – scrivono i consiglieri di minoranza - ha sempre dichiarato, correttamente, di credere nello sviluppo termale, per tutto sopra, anche alla luce del fatto che il 31 dicembre 2018 scadrà la concessione all'attuale conduzione (scadranno ovviamente anche il settore riabilitazione e la convenzione con l'Inps), con un pensiero rivolto anche al personale in servizio che ivi lavora, chiediamo di sapere qual è il piano della sua amministrazione per i prossimi 4 anni, per tutto il comparto termale, e quindi come anche intende procedere in previsione della scadenza del contratto sopramenzionato. Come vuole muoversi nei confronti dell'attuale gestione? Ci sono già atti tecnici e politici in tal senso? Purtroppo la burocrazia italiana ci fa paura. Sappiamo che, mentre per stabilimenti termali come Casciana Terme, la Regione stanzia oltre 1.000.000 di euro per ciò che concerne la riabilitazione, per Bagni di Lucca ne stanzia solo circa 35.000: intendete muovervi, magari coinvolgendo i referenti politici regionali, affinché tale situazione venga riequilibrata? Noi siamo disposti a fare pressione attraverso i nostri esponenti regionali: l'unione fa la forza”.

“Sappiamo che l'attuale gestione aveva prodotto al comune un progetto di riqualificazione esterna e parzialmente interna, di circa 190.000 euro più iva. Come intende muoversi l'amministrazione verso ciò? Siamo rimasti esterrefatti nell'apprendere che fino a poco fa si vendevano, presso il nostro stabilimento termale, prodotti provenienti da Rapolano Terme, mentre ci colpisce favorevolmente che recentemente si siano cominciati a realizzare prodotti con le nostre acque, Personalmente, pensiamo di dover cominciare a cambiare il punto di vista sulle nostre Terme: non soltanto e non più prevalentemente Terme che curano i reumatismi, ma Terme che devono puntare alla realizzazione di SPA, di centri benessere. Abbiamo molte, moltissime idee, espresse anche in campagna elettorale attraverso anche il Vice Presidente del Consiglio Regionale Marco Stella. Idee disponibili a condividere per il bene e lo sviluppo di un paese che ha la necessità di rialzarsi”.