Un premio alla memoria di Enzo Paoletti

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:47

Torna, venerdì 28 settembre al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, l'appuntamento con la solidarietà: "Il volo della farfalla", spettacolo ideato per ricordare la figura del giovane, attore scomparso prematuramente, Stefano Girolami

martedì, 25 settembre 2018, 11:38

Arrivano le scuse dell’amministrazione comunale dopo il disservizio sul trasporto scolastico avvenuto nella giornata di ieri 24 settembre. Gli alunni della corsa Fornoli–Lugliano sono stati lasciati a piedi ed è stato necessario l’intervento dei genitori che hanno provveduto direttamente al trasporto degli alunni

sabato, 22 settembre 2018, 22:01

Il gruppo consiliare di minoranza "Progetto Rinascimento" ha presentato un'interpellanza per chiedere un chiarimento in merito ai trasporti, in particolare - in seguito alla segnalazione di diversi cittadini - riguardo alla tratta delle 12 per San Cassiano che risulta cancellata

giovedì, 20 settembre 2018, 10:28

E’ questa la grande novità del nuovo regolamento comunale che disciplina l’orario di servizio e di lavoro dei dipendenti, approvato lo scorso 12 settembre dalla giunta Michelini

mercoledì, 19 settembre 2018, 11:40

Anche quest’anno Bagni di Lucca si trasformerà in quel fantastico paese descritto da Carlo Lorenzini, con la settima edizione de “Il Paese de’ Balocchi”, per due giorni, sabato 22 e domenica 23 settembre

martedì, 18 settembre 2018, 10:10

Domenica 16 settembre si è concluso il Trofeo Western Terme di Bagni di Lucca presso il Centro Ippico La Riviera; articolato su due giornate (12 agosto e 16 settembre) il trofeo ha visto la partecipazione di più di cento amazzoni e cavalieri