Bagni di Lucca



Una panchina contro la violenza sulle donne a Cafaggio

giovedì, 6 settembre 2018, 09:53

Sul comune di Bagni di Lucca sta per approdare la seconda panchina rossa. Un segnale che l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini intende lanciare a tutti i cittadini, perché sono i numeri stessi a testimoniare che la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza sociale. Ognuno può e deve fare la sua parte e così, dopo il Ponte delle Catene di Fornoli, anche la località di Cafaggio avrà il suo simbolo in questa difficile battaglia culturale. L’inaugurazione è prevista per sabato 8 settembre alle 11 in via Lorenzo Viani, in zona rotonda.



L’iniziativa è a cura del Comitato locale di Cafaggio, che ha ristrutturato e dipinto una panchina non più utilizzabile. L’associazione “Non ti scordar di Te” di Gallicano, che lavora costantemente per diffondere questo messaggio, apporrà la propria targa sulla panchina e soprattutto inciderà i numeri utili per le donne in difficoltà.

All'inaugurazione sarà presente anche Maria Grazia Forli che, assieme all'associazione “non ti scordar di te”, è promotrice dell'iniziativa delle panchine rosse, simboli di non violenza presenti sul territorio della Mediavalle e Garfagnana

“Invitiamo tutta la popolazione a partecipare - commenta Francesca Lenzarini, assessore alle Pari Opportunità - perché dobbiamo essere tutti schierati in prima linea nella lotta ad un odioso fenomeno che purtroppo è diventato di preoccupante attualità. Voglio ringraziare per il sostegno alla nobile iniziativa i cittadini di Cafaggio e Maria Stella Adami, presidente dell'associazione "Non ti scordar di Te”.