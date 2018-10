Bagni di Lucca



A Casabasciana arrivano acquedotto e fognature

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:46

"Un grande notizia per gli abitanti di Casabasciana. Sapete quanto abbiamo a cuore le località montane e l'avvio dei lavori è il frutto di un grande impegno che abbiamo messo dal primo giorno che ci siamo insediati".

Lo afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini nell'annunciare l'apertura del cantiere di Gaia Spa a Casabasciana di Bagni di Lucca, che porterà infrastrutture di acquedotto e fognarie a beneficio di oltre 100 residenti con un investimento previsto di circa 140 mila euro. Nel dettaglio, i tecnici del Gestore si occuperanno di realizzare una nuova linea per portare l'acqua potabile a una decina di case in località Corona, ancora sprovviste dell'allaccio all'acquedotto: l'intervento avverrà attraverso la posa di una condotta di acquedotto in polietilene, della lunghezza complessiva di circa 940 m (e di diametro di 63 mm). Contestualmente si opererà sull'impianto di depurazione di Casabasciana che serve circa 100 abitanti equivalenti: lo scarico dell'impianto verrà dotato di una condotta fognaria in pvc, di diametro di 160 mm e di lunghezza di circa 400 metri, per consentire il trasferimento di liquami e di fanghi di supero dal depuratore ad un pozzetto in località la Pieve, in un punto agevolmente raggiungibile da autobotte.

Al termine dei lavori al depuratore, per la sicurezza degli operatori e la salvaguardia del territorio, in accordo con l'amministrazione comunale, Gaia si occuperà anche di sistemare la strada di accesso pedonale all'impianto. Non solo: per la parte di lavori in prossimità dell'antica Pieve Romanica è prevista la sorveglianza di un archeologo, così come prescritto dalla Sovrintendenza, a garanzia e tutela dei beni archeologici e culturali ivi presenti.

"È un grande risultato - conclude l'assessore Pacini - che riusciamo a portare a casa grazie ad un importante lavoro di squadra costruito insieme a Gaia. Sin dal primo giorno ho cercato di riallacciare il dialogo con il gestore, nell'interesse del territorio e dei suoi abitanti. Non c'erano dubbi che questo modo di procedere avrebbe portato i suoi frutti".