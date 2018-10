Bagni di Lucca



Bagni di Lucca colpita dal maltempo: rami caduti sulle strade

martedì, 30 ottobre 2018, 11:09

Il comune di Bagni di Lucca, come gli altri della Valle, è stato colpito in questi due giorni da eccezionali nubifragi che hanno interessato il pomeriggio di ieri e la nottata di oggi. Le forti piogge unite a violente raffiche di vento hanno causato danni in particolare alle alberature prospicienti le sedi stradali con caduta di rami. Le eccezionali piogge hanno prodotto allagamenti sul fondovalle a causa della caduta delle foglie che hanno ostruito le griglie di raccolta delle acque.

L'amministrazione comunale è prontamente intervenuta allertando squadre di pronto intervento per la rimozione degli alberi caduti e il ripristino della viabilità. È in corso la pulizia delle griglie stradali in tutto il fondovalle e nei punti critici della montagna. Sono monitorate costantemente due frane che si sono verificate in viale Roma al capoluogo e nella frazione di Lugliano.

La situazione sta lentamente tornando alla normalità grazie anche al temporaneo miglioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore sono previste però nuove piogge e le squadre sul territorio stanno provvedendo alla rimozione di tutti gli impedimenti e al regolare smaltimento delle acque meteoriche.

Sindaco e amministratori comunali monitorano costantemente la situazione con continui sopralluoghi sul territorio in compagnia dei tecnici.