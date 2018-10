Bagni di Lucca presente alla cerimonia del 55° anniversario della tragedia del Vajont

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 8 ottobre 2018, 13:39

L’assessore con delega alle Terme Carlo Giambastiani replica con fermezza alle recenti dichiarazioni dei gruppi di minoranza, facendo presente tra l’altro di aver già risposto nell’ultima seduta di consiglio ad una interpellanza di Gemignani e Lucchesi che chiedevano chiarimenti circa l’attuale situazione delle Terme di Bagni di Lucca e la...

lunedì, 8 ottobre 2018, 11:03

Nuova edizione per la casa editrice Il Seme Bianco che dà voce a un autore che indaga sul concetto di perdita e follia. “Il personaggio principale del romanzo” racconta Luciano Lucchesi di Granaiola (Bagni di Lucca), “è Mark, un uomo che ha perso sua moglie e lotta quotidianamente con il...

venerdì, 5 ottobre 2018, 18:51

Il gruppo di minoranza di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento, interviene sulla situazione delle terme nel comune bagnino dopo le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal gestore

giovedì, 4 ottobre 2018, 09:47

I consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, insieme al geometra, componente del gruppo, e quindi persona competente nel settore, insieme a tutti i membri, incalzano l’amministrazione affinché si scongiuri la chiusura dello stabilimento termale

giovedì, 4 ottobre 2018, 08:55

Il gruppo consiliare di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per voce dei suoi due rappresentanti in consiglio, il capogruppo Claudio Gemignani e la consigliera Laura Lucchesi, torna ad intervenire sulla questione Schott Italvetro

martedì, 2 ottobre 2018, 14:37

L'amministrazione bagnina, pur dichiarandosi contraria al pirogassificatore, dichiara che non sarà presentato in consiglio comunale l’ordine del giorno proposto dal movimento “La Libellula” per impegnare le amministrazioni a dire "no" all'impianto alla Kme