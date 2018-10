Centro socio-sanitario, partiti i lavori a Fornoli

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 24 ottobre 2018, 12:54

Di tutto questo si parlerà in un atteso incontro programmato in comune per lunedì 29 ottobre e a cui parteciperanno dirigenti e tecnici di GAIA Spa e il vicesindaco Serbastiano Pacini

martedì, 23 ottobre 2018, 08:45

Fervono a Gombereto, frazione del comune di Bagni di Lucca, i preparativi per la festa "Gombereto ottobrino, sapori e colori al mercatino". L'evento, che si terrà il 28 ottobre, dalle 10 alle 18, è alla sua prima edizione ed è organizzato dalla locale associazione paesana, con il patrocinio del comune...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 12:23

Venti nuove telecamere e sanzioni più severe per chi sgarra. Questi i provvedimenti concreti che l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini ha varato insieme alla alla società che si occupa del servizio di raccolta per combattere l’abbandono dei rifiuti e le discariche abusive

martedì, 16 ottobre 2018, 17:13

Il gruppo consiliare di minoranza, Progetto Rinascimento, ha presentato stamattina un’interpellanza per richiedere chiarimenti e delucidazioni in merito alla pubblicazione del bando di concorso pubblico indetto per l’assunzione a tempo determinato di una figura amministrativa nell’organico della Base srl

martedì, 16 ottobre 2018, 16:45

Sono di questi giorni gli interventi di monitoraggio e manutenzione su alcune facciate delle più importanti chiese lucchesi. Non poteva mancare all’appuntamento la ditta Geonova, una delle maggiori aziende della provincia che si occupa di sollevamento

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:23

Una delegazione del comune di Bagni di Lucca, rappresentata dal vicesindaco Sebastiano Pacini e dal consigliere Silvano Salotti, si è recata ieri al comune gemellato di Longarone per partecipare alla cerimonia del 55° anniversario della tragedia del Vajont