Bagni di Lucca



Gaia, numerosi interventi per ripristinare il servizio idrico a Bagni di Lucca

mercoledì, 24 ottobre 2018, 12:54

Numerosi interventi per ristabilizzare la fornitura del servizio idrico nel comune di Bagni di Lucca hanno impegnato il gestore idrico GAIA S.p.A. in questi giorni. Un'occlusione alla condotta di adduzione, che dalla sorgente "Fontanone" porta l'acqua al serbatoio "Paretaio", il più importante di Bagni di Lucca, ha causato nel capoluogo disservizi come pressione bassa in rete, e in alcuni punti anche mancanza di acqua. A inizi della scorsa settimana, i tecnici del Gestore si sono immediatamente attivati per risolvere il problema dell'occlusione e contestualmente per riparare le giunzioni: GAIA ha avviato una "ricerca perdita sistematica", che ha portato all'individuazione di tre rotture, di cui una abbastanza consistente, che sono state tutte riparate. I tecnici sono altresì intervenuti sulla linea di adduzione che arriva al Deposito di Paretaio in località Riolo, per sostituire circa 6 metri di tubazione, ormai giunta a fine di vita utile, e hanno disposto la video ispezione della parte a monte della condotta dal serbatoio per avere un quadro completo della situazione.

Nelle scorse ore un ulteriore intervento si è reso necessario in zona Rifologno, per riparare un serbatoio con cui dalla Sorgente Rifologno si fornisce di acqua Cembroni, la località Cappella e paesini limitrofi, nonché una parte di rete nel capoluogo. Per limitare i disagi in queste zone, in attesa della conclusione del lavoro, il Gestore ha attivato anche il trasporto acqua con cisterna.

Oltre a queste manutenzioni di carattere eccezionale, si è registrato un generale calo, purtroppo fisiologico, della portata delle Sorgenti "Rifologno" le quali integrano direttamente la rete di distribuzione di Bagni di Lucca e Fornoli, situazione che ha contribuito al generale calo delle pressioni. Sulle sorgenti di Rifologno GAIA sta studiando sistemi per utilizzarne al massimo la potenzialità, prevedendo realizzazioni di più punti di misura di portata e pressione.

Per superare definitivamente gli inconvenienti di insufficienza delle pressioni in rete a Bagni di Lucca, GAIA S.p.A. ha in programma la distrettualizzazione della rete acquedotto, tecnica che consiste nella suddivisione della rete in distretti omogenei e territorialmente raccolti, al fine di migliorarne la gestione e la manutenzione. Il progetto, per un investimento pari complessivamente a circa 160 mila euro è in partenza e consentirà il miglioramento delle pressioni e l'ottimizzazione della gestione perdite su tutto l'acquedotto. Il progetto prevede la suddivisione della rete di Bagni di Lucca, Ponte a Serraglio, Fornoli in più distretti all'interno dei quali erogare acqua a valori di pressioni regolata a valori ottimali all'ingresso dei distretti stessi, attraverso l'installazione di misuratori, valvole e idrovalvole di regolazione della pressione. Sia il volume in entrata che le pressioni saranno monitorati quotidianamente in modo da intervenire tempestivamente all'insorgere di perdite occulte. Gli effetti della distrettualizzazione saranno l'abbattimento del numero di rotture annue e il risparmio idrico derivante dalla risoluzione delle perdite idriche di rete.

Di tutto questo si parlerà in un atteso incontro programmato in comune per lunedì 29 ottobre e a cui parteciperanno dirigenti e tecnici di GAIA Spa e il vicesindaco Serbastiano Pacini. "Da quando ci siamo insediati - spiega l'amministratore termale - abbiamo fatto il possibile per ristabilire un dialogo continuo e costruttivo con il gestore. Ho personalmente preso in mano la situazione e sono felice che adesso si possa lavorare a stretto contatto per cercare di assicurare ai cittadini un servizio sempre migliore e più efficiente".