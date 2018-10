Bagni di Lucca



Giambastiani: “Terme, niente licenziamenti e dialogo continua”

martedì, 30 ottobre 2018, 09:54

Buone notizie sul futuro delle Terme di Bagni di Lucca dopo l’incontro fra amministratori e l’attuale gestore, Vittorio La Polla. Lo comunica l’assessore Carlo Giambastiani, che nei giorni scorsi ha incontrato La Polla, insieme al sindaco Paolo Michelini, per affrontare le tematiche relative al futuro dell’impianto termale.

“Da parte del comune - fa sapere Giambastiani - è stata ribadita la decisione di voler procedere con un bando aperto adeguato alle nuove leggi in materia, così come suggerito da alcuni pareri legali. Nella stessa riunione il gestore ha espresso le sue perplessità circa la scadenza di taluni accordi sanitari che interessano gli impianti termali e sulle procedure operative nel caso ci fosse un passaggio di consegne fra gestori. L’incontro - prosegue l’assessore - è stato importantissimo perché ha chiarito numerosi punti che sono da ritenersi fondamentali per il futuro termale di Bagni di Lucca. In un clima di rinnovata fiducia sono venuti alla luce diversi punti che hanno trovato le due parti sulla stessa linea di pensiero e che sono il preludio per un nuovo dialogo basato su una fattiva collaborazione”.

L’amministrazione ha spiegato ciò che intende fare per valorizzare le terme, sia a breve termine che durante il periodo di mandato. Il gestore ha evidenziato alcune necessità urgenti da mettere in cantiere quanto prima con lo scopo di rendere più funzionale la struttura e per incrementare le presenze. A fine incontro il gestore ha concordato di non inviare alcuna lettera di licenziamento e di voler partecipare al futuro bando che verrà presentato dall’amministrazione nel giro di alcune settimane.

“Come amministratori - conclude Giambastiani - siamo rimasti soddisfatti dell’incontro avuto e dell’apertura del gestore sul futuro degli impianti termali. È chiaro che il bando sarà aperto a tutti e potranno partecipare anche coloro che, in questi mesi, hanno manifestato interesse per la struttura. Gli uffici comunali, coadiuvati da pareri legali, stanno lavorando alla stesura di questo importante documento che rappresenta un passo importante per il rilancio turistico termale del nostro comune”.