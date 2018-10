Bagni di Lucca



"Gombereto ottobrino", fervono i preparativi per la festa

martedì, 23 ottobre 2018, 08:45

Fervono a Gombereto, frazione del comune di Bagni di Lucca, i preparativi per la festa "Gombereto ottobrino, sapori e colori al mercatino". L'evento, che si terrà il 28 ottobre, dalle 10 alle 18, è alla sua prima edizione ed è organizzato dalla locale associazione paesana, con il patrocinio del comune e della pro loco.



Molte saranno le iniziative all'interno della manifestazione. A partire dalle 10 il paese è pronto ad accogliere i visitatori: l'associazione ha allestito diverse postazioni che andranno dal castagnaccio, cialde con panna, frittelle di neccio fritte al momento, dalla mescita con vino, vin brulè e acqua, per finire con la postazione principale, dove potremmo trovare ballocci, caffè, pop corn con grano locale e cioccolata calda e panino con nutella per i bimbi, e panini con salame e cacio nostrano o con olio di Gombereto. La ricotta usata sarà locale e la farina di castagne di San Cassiano.



Molte saranno anche le attività collaterali: il laboratorio di creta organizzato dalla associazione stessa, mostre di artisti Kety Bastiani e David Bonaventuri, concerto della Banda Catalani di Marlia alle ore 15,45 circa presso la Piazza dei Caduti, alla conferenza alle ore 15, presso la piazza della chiesina delle incisioni rupestri ritrovate sulle montagne locali, in collaborazione con la Pro Loco e Giancarlo Sani.



I bambini potranno anche fare un giro gratuito del paese a dorso di alcuni piccoli Pony, grazie a Marco Nesti che li accompagnerà a Gombereto. All'evento collaboreranno pure i ragazzi del gruppo #abagnidiluccabastapoco che porteranno in Piazza dei Caduti un gonfiabile, chicchi e zucchero filato.



Infine, ma non per importanza, il mercatino, con prodotti artigianali e tipici locali, che farà da corollario, riempiendo tutte le medievali piazze del paese. Si ricorda che a pochi metri dal paese saranno attrezzati campi a parcheggio. Inoltre è appena stato ristrutturato il parco giochi all'inizio el paese. In caso di tempo nuvoloso, l'evento sarà confermato.