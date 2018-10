Bagni di Lucca



Michelini: "Contrari al pirogassificatore, ma "no" alla proposta della Libellula"

martedì, 2 ottobre 2018, 14:37

Non sarà presentato in consiglio comunale l’ordine del giorno proposto dal movimento “La Libellula” per impegnare le amministrazioni a dire "no" al pirogassificatore Kme.

“Riconosco e comprendo i movimenti dei cittadini che sono espressione della partecipazione popolare - afferma il sindaco - ma non possono imporre decisioni ad un ente comunale in quanto non sono un’istituzione. La nostra amministrazione, fin dalla presentazione del proprio programma elettorale e nelle linee di mandato, ha individuato nel turismo il veicolo trainante per lo sviluppo futuro del territorio di Bagni di Lucca, di conseguenza la difesa dell’integrità ambientale e delle bellezze naturali è uno dei punti di forza del programma di governo”.

Senza entrare nel merito della polemica in corso a Fornaci di Barga, il primo cittadino intende comunque ribadire un concetto chiave per sgombrare il campo da qualunque dubbio e ribadire le linee guida su cui si fonda la politica ambientale del comune.

“Anche se non siamo parte in causa relativamente al progetto che riguarda la Kme - afferma - come amministrazione abbiamo su questo argomento una posizione molto chiara. La conformazione geomorfologica della vallata non ci permette di sviluppare industria e commercio su larga scala, di conseguenza Bagni di Lucca deve rimanere un comune a forte vocazione turistica e artigianale. Non potremmo in nessun modo accettare soluzioni che mettano in pericolo il rispetto dell’ambiente e la salute, dobbiamo invece puntare su un territorio incontaminato che valorizzi l’offerta e attragga sempre di più un turismo di tipo naturalistico".



"Questo è ciò su cui si deve concentrare la nostra azione amministrativa - conclude Michelini - e non a caso abbiamo detto "no" anche a ulteriori centrali idroelettriche che si sarebbero volute realizzare lungo il corso della Lima ed all’impianto di compostaggio di Tana termini".