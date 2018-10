Bagni di Lucca



Montefegatesi, autobus CCT Nord con le ruote uscite dall'asse

martedì, 30 ottobre 2018, 17:45

Ennesima denuncia del Cub - Confederazione Unitaria di Base Trasporti, a proposito di un guasto avvenuto a Montefegatesi e le cui immagini sono state girate da alcuni automobilisti alla sigla sindacale:

Lo ripetiamo da tempo purtroppo, quello cui si assiste sul tpl è una quotidiana follia di un trasporto pubblico abbandonato, dove sono i tanti comunicati trionfalistici degli amministratoti di CTT , la realtà non è un trasporto inefficiente e insicuro, ma anche pericoloso, sono le testimonianze di centinaia e centinaia di segnalazioni che ci sono giunte da utenti in questi mesi, che la CUB come suo dovere, ha tenuto ad informare la Regione Toscana da Rossi all'assessore Ceccarelli.

Ci chiediamo quando ci sarà un miglioramento del servizio, quando l'azienda saprà essere in grado di saper rispondere seriamente alle mamme con dei fatti e non con le promesse sui giornali? Quando attende ancora la Regione Toscana per intervenire togliendo il servizio a CTT che non ha vinto la gara, perde le sentenze, facendo perdere tempo e denaro pubblico dei cittadini, con i continui ricorsi. Dobbiamo porre delle domande al Governatore Enrico Rossi e all' Assessore Vincenzo Ceccarelli, cosa si aspetta a far rispettare l'accordo ponte dove sono contenuti obblighi e le penali che la CTT deve pagare per questi ritardi e i continui disservizi, ma l' accordo ponte non è stato fatto perché sia rispettato?

Tutti i continui disservizi sembrano essere diventati come fosse un fatto normale, si moltiplicano le segnalazioni di Autobus vecchi di 30 anni che escono di strada per i freni che rimangono inchiodati, le porte non chiudono correttamente, autobus che ultimano le linee con le persone sopra e la porta aperta davanti, altri che prendono fuoco anche se nuovi, il problema di reperire biglietti a terra, visto che molti tabaccai e rivenditori nelle edicole non li vendono più visto che non c'è guadagno, dato i costi cui sono arrivati i biglietti e gli abbonamenti a seguito di ingiustificati aumenti.

Nella scorsa settimana si è tanto scritto e parlato sui media di quanto successo a Massa Carrara, dove dei dipendenti di aziende esterne hanno rubato il gasolio, è assolutamente giusto che pagano di fronte alla giustizia. Ma che dire allora delle oltre 10.000 diecimila multe non riscosse e rimaste ferme negli scatoloni , perché ancora quella vicenda ad oggi rimane senza risposte? Perché non può essere spiegata a chi paga gli aumenti dei biglietti, a coloro che tutti giorni prendono il servizio regolarmente, come se lo chiedono i verificatori che non hanno riscosso la loro quota da quelle multe fatte .

http://www.comune.pisa.it/it/default/12030/2a-CCG-del-10-ottobre-2013.html

invitiamo tutti gli utenti a sentire audio al minuto 1:00:00 , poi al minuto 1:22:00 c'è l'apoteosi, e invitiamo gli utenti ad insistere ad inviare e farci recapitare le loro lettere e-mail e segnalazioni :

info: cub-trasporti@libero.it - cubtrasportilucca@gmail.com tel/fax 055.494858

Come risponderà l'azienda alla segnalazione giunta da Bagni di Lucca Montefegatesi , degli automobilisti che ci hanno inviato queste foto della K2027 con le ruote posteriori uscite dalle asse ? In più, non è la prima volta che pare siano successi analoghi episodi . Un fatto molto grave, del quale chiediamo alla regione e ai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle, che facciano insieme agli ispettori della regione dell' ispettorato del lavoro, una visita in tutti i deposti partendo da quello di Viale Luporini a Lucca. Chiediamoci cosa sarebbe successo se il mezzo non si fosse subito fermato, se non fosse stato che, grazie alla sua diligenza, la serietà e la professionalità, non si fosse accorto che due ruote gemellate pesanti sarebbero uscite finendo contro un passante a piedi , oppure le auto provenienti dal senso opposto di marcia avessero avuto a bordo magari dei bambini a bordo . Cosa si sarebbe raccontato sulla stampa o alla tv Tragedia a seguito di un autobus che perde le ruote per la strada? Ma nessuno ricorda cosa già è successo per un simile episodio del 29 Luglio 2013 sul viadotto autostradale di Avellino dove purtroppo sono morte 38 persone e furono 13 feriti?

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/non-doveva-circolare-bus-caduto-viadotto-avellino/

Signor Governatore Rossi signor Vincenzo Ceccarelli a tutta la politica, ai consiglieri del movimento 5 stelle della Lega in Regione Il trasporto pubblico deve essere sicuro , le mamme hanno diritto ad avere risposte con dei fatti concreti , non con gli annunci sui giornali. La CUB chiederà intervento della Regione e delle autorità competenti , consiglieri compresi. Chiediamo una commissione anche del Ministero del Trasporti sulle varie società confluite in CTT NORD e ONE Scarl , sui ritardi del affidamento del Tpl, e sulle possibilità possano esserci dei conflitti di interessi .