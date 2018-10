Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Base srl, chiediamo chiarimenti sul bando di assunzione"

martedì, 16 ottobre 2018, 17:13

Il gruppo consiliare di minoranza, Progetto Rinascimento, ha presentato stamattina un’interpellanza per richiedere chiarimenti e delucidazioni in merito alla pubblicazione del bando di concorso pubblico indetto per l’assunzione a tempo determinato di una figura amministrativa nell’organico della Base srl di cui lunedì 1 ottobre, presso il palazzo comunale, si è tenuto un colloquio finale.



“Rispetto alla suddetta selezione – incalza il gruppo – vorremmo sapere se il sindaco, nonché socio unico dell’azienda, sia stato informato dall’amministratore unico della necessità di indire questo bando di concorso, quali siano state le motivazioni e se vi sia stata una comunicazione scritta precedente. In caso di risposta affermativa, chiediamo se anche la commissione di vigilanza, presieduta dal consigliere Lucchesi, sia stata informata, con quali tempistiche e se anche in questo caso vi sia stata una comunicazione scritta. In caso negativo, ne chiediamo le motivazioni”.



“Chiediamo poi – continua il gruppo – la motivazione per cui l’amministratore unico, ingegner Riccardo Tocchini, ha modificato il regolamento delle assunzioni precedentemente adottato. In particolare modificando la parte relativa alla commissione di valutazione (precedentemente composta da membri esterni tecnici nel settore dei rifiuti) ed adesso sostituita con una commissione interna presieduta dallo stesso amministratore unico. Chiediamo se il socio unico abbia chiesto maggiori delucidazioni su tale scelta e per quale motivo abbia l‘abbia condivisa, che in qualche modo interviene sulla trasparenza del concorso”.



“Infine – conclude Progetto Rinascimento – chiediamo le motivazioni per cui l’amministratore unico e l’amministrazione comunale non si siano attivati nel diffondere adeguatamente il bando (giornali cartacei e on-line, pagina Facebook aziendale, locandine affisse nei locali pubblici), come è stato fatto per il concorso di selezione per gli operai. Tale mancata diffusione, limitata alla pubblicazione in una remota pagina del sito della società, è la motivazione dell’esiguo numero di candidature: solamente due, per una posizione lavorativa con limitate barriere di entrata (diploma scuola secondaria), quando in tutto il comune il problema della domanda di lavoro è un tema prioritario e all’ordine del giorno”.