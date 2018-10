Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Terme, preoccupati per il futuro degli stabilimenti"

venerdì, 5 ottobre 2018, 18:51

Il gruppo di minoranza di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento, interviene sulla situazione delle terme nel comune bagnino dopo le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal gestore.



"Al termine del consiglio comunale del 28 settembre - esordisce il gruppo - la situazione delle Terme di Bagni di Lucca sembrava essere in una botte di ferro. L'assessore ha infatti assicurato contatti costanti e proficui con l'attuale gestore oltre al farsi avanti di altri investitori nazionali e internazionali".



"Ci chiedevamo - incalza - perché mettere le mani avanti con la presenza di altri gruppi interessati quando si dichiarava una forte collaborazione con l'attuale gestione. Dubbio risolto quando un paio di giorni dopo è comparso sul giornale un articolo di risposta del gestore riguardo una situazione tutto, tranne che definita e sicura. Le dichiarazioni fatte sono preoccupanti e temiamo che si giunga alla fine della convenzione senza un futuro definito per i nostri stabilimenti, situazione che riporta purtroppo a una analoga di recente avvenimento".



"Chiediamo - dichiara il gruppo guidato da Massimo Betti - che ci si attivi al più presto per il futuro di un patrimonio del paese che ha bisogno di essere incrementato e non di rischiare ulteriori passi indietro e che si agisca nell'interesse dei posti di lavoro che sono a rischio. La mobilitazione per il lavoro e per il bene comune deve essere al di là di qualsiasi cosa e condivisa a pieno oltre qualsiasi schieramento".



"Nella più completa visione di gioco di squadra per un bene di tutti - conclude - chiediamo al più presto un tavolo di discussione e diamo la più totale disponibilità di collaborazione credendo fermamente che ci sia l'estremo bisogno di non trovarsi a ridosso della scadenza del 31 dicembre senza nessuna pianificazione".