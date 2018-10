Sabato 3 novembre mercatino, giochi ed eventi a Gombereto

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 31 ottobre 2018, 08:50

L'ingegner Giuseppe Vitiello, ex amministratore unico di Base srl, la società che nel comune di Bagni di Lucca gestisce la raccolta dei rifiuti, commenta i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani comparando quelli del 2017 a quelli degli anni precedenti

martedì, 30 ottobre 2018, 18:18

Il gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” ha presentato una mozione contro la violenza sulle donne. I consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, alla luce dei recenti dati che ancora oggi restano impressionanti, spiegano così la loro iniziativa

martedì, 30 ottobre 2018, 17:45

Ennesima denuncia del Cub - Confederazione Unitaria di Base Trasporti, a proposito di un guasto avvenuto a Montefegatesi e le cui immagini sono state girate da alcuni automobilisti alla sigla sindacale

martedì, 30 ottobre 2018, 11:09

Il comune di Bagni di Lucca, come gli altri della Valle, è stato colpito in questi due giorni da eccezionali nubifragi che hanno interessato il pomeriggio di ieri e la nottata di oggi. Le forti piogge unite a violente raffiche di vento hanno causato danni in particolare alle alberature prospicienti...

martedì, 30 ottobre 2018, 09:54

Buone notizie sul futuro delle Terme di Bagni di Lucca dopo l’incontro fra amministratori e l’attuale gestore, Vittorio La Polla. Lo comunica l’assessore Carlo Giambastiani, che nei giorni scorsi ha incontrato La Polla, insieme al sindaco Paolo Michelini, per affrontare le tematiche relative al futuro dell’impianto termale

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:46

Soddisfatto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini nell'annunciare l'apertura del cantiere di Gaia Spa a Casabasciana di Bagni di Lucca, che porterà infrastrutture di acquedotto e fognarie a beneficio di oltre 100 residenti con un investimento previsto di circa 140 mila euro