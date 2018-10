Bagni di Lucca



Un Futuro per Bagni di Lucca presenta una mozione contro la violenza sulle donne

martedì, 30 ottobre 2018, 18:18

Il gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” ha presentato una mozione contro la violenza sulle donne. I consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, alla luce dei recenti dati che ancora oggi restano impressionanti, spiegano così la loro iniziativa.

“Si stima che la violenza sulle donna uccida o lasci lesioni più del cancro e degli incidenti stradali; una donna su quattro ha subito violenza nella vita tra i 15 e i 60 anni; il 90 % delle violenze si consumano in ambiente domestico o familiare; circa il 70 % delle vittime di omicidi compiuti fra le mura domestiche sono contro donne; in Italia oltre il 30 % delle donne, secondo l’Istat, ha subito almeno una violenza nella vita e nella maggior parte dei casi da parte dei propri partner. Il bilancio dei primi 7 mesi del 2018 è drammatico: uccise 114 donne, di cui 48 dal partner, 7 dall’ex partner, 70 da familiari, con oltre il 50% delle donne che aveva denunciato il proprio persecutore; che secondo dati ISTAT, negli anni 2015/2016, le donne molestate sul lavoro sono state ben 8.816.000”.

“Pper prevenire e contrastare la violenza di genere, diventa sempre più necessaria un’ attenzione particolare e rinnovata da parte delle istituzioni, con iniziative capaci di incidere sul retroterra culturale e valoriale che le genera, con il coinvolgimento soprattutto dei giovani, attraverso la formazione di una cultura di parità fra i generi; è quindi necessario lavorare in sinergia al volontariato e sostenere le donne vittime di violenza ed i loro bambini. Serve un impegno concreto, costante ed incisivo per: - rafforzare la prevenzione e l’istruzione delle ragazze e dei ragazzi, delle donne e degli uomini; - l’inaugurazione di campagne pubbliche sulle questioni del rispetto della persona, la sicurezza in ogni città più o meno grande, con norme a tutela delle donne vittime di violenza, centri di consulenza per le donne bisognose di aiuto, con l’impegno di realizzare l’idea già votata questo centro presso il poliambulatorio Susie Clarke idea già votata); - il contrasto della violenza e la certezza della pena, unite alla sicurezza e alla tutela delle donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze e le minacce, affinché non vengano lasciate sole; la garanzia dell’assistenza a coloro che hanno subito violenza, affinché le donne possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Con tale mozione si chiede “di rafforzare, continuare, incentivare, le iniziative delle “panchine rosse” e le iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, in special modo nelle scuole, promuovendo all’interno dei programmi scolastici, l’educazione di genere ed all’affettività, nonché invitare a fare convegni, incontri pubblici, nelle stesse scuole, il centro antiviolenza “Non ti scordar di te”.