Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Schott-Italvetro, dalla parte dei dipendenti"

giovedì, 4 ottobre 2018, 08:55

Il gruppo consiliare di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per voce dei suoi due rappresentanti in consiglio, il capogruppo Claudio Gemignani e la consigliera Laura Lucchesi, torna ad intervenire sulla questione Schott Italvetro.



"Mentre su una vicenda così importante sembra essere sceso l'oblio - incalzano -, noi ci stiamo ancora muovendo. Se per i prossimi tre anni, bene o male, gli esuberi sembrano scongiurati, a noi interessa il dopo. Per questo, come promesso, il senatore Massimo Mallegni, il 19 ottobre incontrerà l'ambasciatore tedesco, signor Elbling, per portare all'attenzione la crisi di un' azienda fiore all'occhiello della nostra valle. Crisi dovuta anche, probabilmente, a scelte aziendali forse non sempre adatte a questo momento".



"Dopo questo incontro - concludono i due consiglieri -, insieme al senatore e al consigliere di opposizione del comune di Borgo a Mozzano, Cristina Benedetti, decideremo come muoverci. Dalla parte dei dipendenti. Convinti".