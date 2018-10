Bagni di Lucca



Vitiello: "Raccolta differenziata, azzeccata la scelta della gestione in house"

mercoledì, 31 ottobre 2018, 08:50

L'ingegner Giuseppe Vitiello, ex amministratore unico di Base srl, la società che nel comune di Bagni di Lucca gestisce la raccolta dei rifiuti, commenta i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani comparando quelli del 2017 a quelli degli anni precedenti.



"Con decreto dirigenziale della giunta regionale Toscana n. 16128 del 15 ottobre avente ad oggetto "Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2018 (anno solare 2017)" - esordisce - sono stati certificati i dati relativi alle raccolte differenziate della Toscana del 2017.

E’ quindi possibile comparare i dati del 2017 con quelli degli anni precedenti per verificare come si sono migliorate (o peggiorate) le raccolte differenziate nei diversi comuni della Toscana.

Se esaminiamo in particolare il comune di Bagni di Lucca, possiamo vedere che nel triennio 2015-2017 l’andamento è stato il seguente:

ANNO ATO PR Comune Abitanti Istat 31/12/2017 RUI [t] RD [t] Totale RU [t] %RD RU pro capite [kg/ab] 2015 TCO LU Bagni di Lucca 6.240 2.691 736 3.426 22,98% 549 2016 TCO LU Bagni di Lucca 6.127 808 1.845 2.653 69,54% 433 2017 TCO LU Bagni di Lucca 5.997 849 2.100 2.948 71,21% 492

Nel 2015 la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti era affidato a Sistemi Ambiente spa di Lucca; in quell’anno la percentuale di raccolta differenziata era appena pari al 22,98 per cento mentre la produzione procapite annuale era pari a 549 Kg. per abitante.

Nel 2016 l’amministrazione del sindaco Betti aveva affidato alla neo costituita società Bagni di Lucca Servizi srl, meglio nota come Base, la gestione della raccolta in modalità in house.

La società infatti, essendo partecipata al 100 per cento dallo stesso comune di Bagni di Lucca, aveva tutti i requisiti previsti dalla normativa per gestire direttamente tale servizio.

Nonostante fosse il 2016 fosse il primo anno di avviamento per il nuovo servizio di raccolta differenziata, e quindi quello che presentava le maggiori difficoltà di adeguamento, si è registrato un considerevole balzo dal 22,98 per cento della gestione Sistema Ambiente al 69,54 per cento di Base.

Nel 2017 - continua l'ex amministratore -, come confermano i dati appena pubblicati dalla Regione Toscana, questo trend positivo si è consolidato e la percentuale di raccolta differenziata certificata ha raggiunto il valore del 71,21 per cento, notevolmente superiore alla soglia del 65 per cento prevista dalla legge e che consente numerosi benefici, anche economici, a favore del comune che raggiungono tali risultati.

I risultati pubblicati confermano inoltre la validità della scelta della gestione in house tramite Base e la corretta gestione dei servizi svolti dalla stessa società.

Tali risultati positivi si aggiungono anche ai risultati economici ottenuti nei due anni di gestione (2016 e 2017) certificati anche dalla nuova amministrazione con l’approvazione del bilancio societario 2017, bilancio chiuso con utili consistenti anche dopo che la società ha restituito oltre 35 mila euro allo stesso comune di Bagni di Lucca su costi di smaltimento precedentemente fatturati.

In definitiva - conclude Vitiello -, nei primi due anni di attività, la società Base amministrata dall’Ingegner Giuseppe Vitiello non solo ha incrementato di oltre tre volte la percentuale di raccolta differenziata inizialmente raggiunta da Sistema Ambiente, ma ha anche determinato utili complessivi ante imposta di oltre 150 mila euro. Tale risultato è maturato pur in assenza di risorse finanziarie da parte del comune (socio unico), che anzi ha anche beneficiato di minori costi del servizio rispetto a quelli precedentemente sostenuti durante la gestione di Sistema Ambiente.

Risultati che premiano la professionalità di chi ha gestito la società in questi anni e la lungimiranza degli amministratori che hanno intrapreso con coraggio questa innovativa e vincente modalità di gestione del servizio".