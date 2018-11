Bagni di Lucca



Gli entrano in casa e portano via la macchina: caccia ai ladri

sabato, 3 novembre 2018, 23:37

di andrea cosimini

Erano usciti nel primo pomeriggio, lasciando incustodita la propria abitazione, e quando sono tornati, intorno alle 18.30, hanno trovato l'amara sorpresa: l'auto parcheggiata sotto casa non c'era più.



Brutta avventura, nella giornata di oggi (sabato 3 novembre), per una giovane coppia di Bagni di Lucca residente in una zona proprio di fronte al famoso semaforo a Ponte a Diana, oggetto di numerose polemiche. "Appena siamo rincasati - racconta Stefano Del Grande, vittima del furto - non abbiamo visto la macchina e allora, d'istinto, sono entrato in casa ed ho trovato una delle porte d'ingresso aperta".



"Ho chiamato le forze dell'ordine che si sono precipitate quasi subito sul posto - spiega Stefano -. Entrando in casa, abbiamo scoperto che i ladri avevano messo sottosopra le camere cercando dei punti dove avremmo potuto lasciare dei soldi. Tuttavia, non hanno portato via niente di quello che poteva essere rubato. Mi riferisco a stereo, tv e pc ed altri oggetti. Resta il fatto che la macchina l'hanno presa perché hanno trovato la chiave in casa. Si tratta di una Fiat 500 Abarth bianca, con le scritte rosse, targata DX714FL (nella foto)".



Chiunque veda l'auto è pregato di avvisare il proprietario al numero 346/3300214 o chiamare direttamente le forze dell'ordine. "Ringrazio già da ora chi lo farà" dichiara Stefano.