Bagni di Lucca



Impianto Tana Termini, trovato compratore. Vivarelli (PIt): "Contrari al suo utilizzo"

lunedì, 5 novembre 2018, 10:25

Carlo Vivarelli, consigliere comunale del Partito Indipendentista Toscano a San Marcello Piteglio, interviene per commentare la notizia per cui l'impianto di Tana Termini, situato al confine con il comune di Bagni di Lucca e già oggetto in passato di numerose polemiche riguardo i cattivi odori, avrebbe trovato un compratore.



"Apprendiamo con preoccupazione - esordisce - che l'impianto di Tana Termini ha trovato un compratore. Ci risulta che detto impianto non abbia né autorizzazioni ambientali né certificazioni riguardanti gli impianti interni. Per questo chiederemo di visitare l'impianto, metteremo in opera un referendum consultivo comunale riguardo il futuro dell'impianto, interverremo se necessario presso la magistratura per sollecitare indagini sulle questioni che concernono l'impianto di Tana Termini e coinvolgeremo la popolazione anche del comune di Bagni di Lucca".



"Non sappiamo - conclude Vivarelli - se ci sia l'intenzione dei compratori, che per adesso non conosciamo, di cambiare natura all'impianto stesso, ma siamo fermamente contrari al suo utilizzo per qualsiasi trattamento dei rifiuti, che consideriamo, nel nostro territorio, un insulto e uno sfregio".