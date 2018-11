Bagni di Lucca



InfoPoint Bagni di Lucca sempre più social

sabato, 3 novembre 2018, 15:43

Si arricchisce ulteriormente il servizio dell'InfoPoint di Bagni di Lucca con l'apertura di nuove pagine internet dedicate al turismo. Oggi è possibile reperire informazioni e restare connessi su tutti i principali social network. In questo modo si allarga sensibilmente la platea dei potenziali visitatori. Tutto a costo zero e cercando di sfruttare al massimo le risorse multimediali messe a disposizione dalla rete.

I primi risultati sono già arrivati, con un forte incremento delle telefonate e dei collegamenti multimediali che si sta confermando nella stagione autunnale. Ovviamente il contatto diretto in lingua straniera resta il canale preferenziale, per un Comune come Bagni di Lucca dove c'è un afflusso continuo di turisti britannici.

Quest'anno ci sono due segnali importanti di vitalità. Il primo riguarda l'interesse attivo manifestato da alcune comitive che sono arrivate sul territorio con le idee molto chiare sulle nostre strutture storiche come le ville, il Casinò e il Ponte delle Catene. Il contatto è avvenuto proprio grazie a queste nuove piattaforme internet. In collaborazione con il Comune e con le Associazioni di riferimento siamo poi riusciti a creare i presupposti concreti di accoglienza per rendere questo tipo di visite più interessanti, con la speranza di ripetere e approfondire progetti analoghi nel futuro prossimo. Il secondo punto di merito è derivato dalla buona riuscita della manifestazione "Teatro Scuola" che in primavera ha portato un riscontro concreto in termini di turismo scolastico.

Bagni di Lucca si conferma quindi una meta adatta per ogni stagione dell'anno, dimostrando una grande varietà dell'offerta turistica che comprende arte, storia, cultura, enogastronomia, natura e benessere.