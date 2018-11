Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: “Pirogassificatore, dove è finita la nostra mozione?”

sabato, 10 novembre 2018, 20:49

Il gruppo Progetto Rinascimento attacca l’amministrazione comunale per la mancata presa di posizione nella questione pirogassificatore della Kme. La mozione presentata dal gruppo ambientale la Libellula, votata anche da Borgo a Mozzano, sarebbe stata infatti rifiutata dal comune di Bagni di Lucca.



“Il 25 ottobre – spiegano i consiglieri del gruppo - ne abbiamo presentata una nuova perché la vicenda merita che sia presa una posizione chiara, definitiva e ufficiale, come hanno fatto altri comuni, senza possibilità di dubbie posizioni salomoniche. Purtroppo, oggi, non troviamo la mozione consegnata 20 giorni fa nell'ordine del giorno del prossimo consiglio. Tutto questo, in barba all'ambiente, evitando una chiarezza di posizione che invece sarebbe fondamentale, nascondendosi pur di non fare scelte per la tutela di tutta la valle e dei suoi cittadini”.