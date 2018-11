Bagni di Lucca



Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale all'Accademico

venerdì, 2 novembre 2018, 15:18

di tommaso boggi

Tutto pronto per la stagione teatrale 2017/2018 di Bagni di Lucca con un calendario che prevede cinque grandi spettacoli ed alcune importanti iniziative che vanno addirittura oltre il territorio comunale. Stamattina, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.



"Un calendario - ha commentato Monica Melani, assessore alla cultura - che punta più sulla qualità che sulla quantità. L'obiettivo di quest'anno è di riportare il teatro fra i giovani in un contesto in cui questo mondo sembra ormai essere riservato ad un'elite di adulti. Grazie alla collaborazione con Francesco Tomei, quindi, saranno portate avanti iniziative volte proprio ad avvicinare i ragazzi al teatro”.

Tra le novità di quest'anno anche la collaborazione col teatro Mascagni di Popigno, nell'ambito del progetto “Teatro Oltreconfine”, che porterà ad una sempre maggiore integrazione fra il pubblico di Bagni di Lucca e quello delle montagne pistoiesi. "E' previsto a tal proposito - ha detto Giulio Baldassarri, consigliere comunale di San Marcello Piteglio - un abbonamento da 60 euro che comprenderà quattro spettacoli, due al Mascagni e due al Teatro Accademico, più un bus navetta che accompagnerà, partendo da un minimo di 15 presenze, da San Marcello a Bagni e viceversa le persone che saranno interessate”.

Presente alla conferenza anche Michele Imbasciati per la Fondazione Toscana Spettacolo che ha parlato della grande crescita avvenuta lo scorso anno per quanto riguarda gli abbonamenti al Teatro Accademico, con un incremento dell'8 per cento che ha portato a 131 abbonamenti totali, un risultato che da anni non veniva raggiunto. Imbasciati ha anche annunciato: "Per i trent'anni della Fondazione saranno presenti varie promozioni tra cui il biglietto sospeso, sconti speciali per studenti ed utenza fino ai trent'anni e altre iniziative che FTS sta portando avanti in ogni teatro in cui sia coinvolta".

La stagione di Bagni di Lucca avrà ufficialmente inizio domenica 2 dicembre con “Alle 5 da me”, commedia che porterà al Tetro Accademico grandi nomi come Gaia De Laurentis e Ugo Dighiero, per cui sarà possibile a breve l'acquisto del biglietto.



In gallery il programma completo della stagione