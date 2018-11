Bagni di Lucca



Torneo di burraco per beneficenza al Circolo dei Forestieri

sabato, 10 novembre 2018, 08:51

Nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca domenica 18 novembre alle 15 si terrà il tradizionale “Torneo di Burraco per Beneficenza” organizzato dal Lions Club Garfagnana, in collaborazione con le Mogli Lions ed il comune di Bagni di Lucca.

“Il “Torneo di Burraco per Beneficenza” del Lions Club Garfagnana - racconta Carlo Puccini, presidente Lions Club Garfagnana - è nato a Bagni di Lucca 12 anni fa con il patrocinio del comune di Bagni di Lucca che vogliamo per l’occasione ringraziare per la disponibilità che lo ha sempre contraddistinto, sia per attività benefiche che culturali. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto alla Conferenza San Vincenzo de Paoli e Caritas.”



Il Lions si avvarrà del supporto tecnico dell’Associazione Burraco di Bagni di Lucca e di Castelnuovo di Garfagnana con le quali collabora attivamente fin dal 2006. Nell’intervallo le Mogli Lions offriranno ai partecipanti un ricco buffet ed un’importante lotteria concluderà questa giornata a scopo benefico ma anche piacevole dal punto di vista della convivialità e solidarietà. Come tradizione ci saranno premi per tutti.