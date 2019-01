A Bagni si presenta il nuovo libro di Fabrizio Nicoli

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 15 gennaio 2019, 14:12

Tutti salvi i posti di lavoro alle storiche Terme di Bagni di Lucca. Questa volta c'è il sigillo di garanzia sul futuro occupazionale di quasi 20 lavoratori. E' quanto è scaturito dall'incontro tra Simone Pialli, funzionario di Fisascat Cisl, con l'assessore al patrimonio e terme del comune di Bagni di...

sabato, 12 gennaio 2019, 15:13

Nella mattinata di ieri, un ragazzo 20enne di origini colombiane, residente a Bagni di Lucca, studente e incensurato, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare in quanto, nella cantina, nascosti dietro a della mobilia, aveva un contenitore contenente 60 grammi di hashish suddivisi in 27 pezzetti/dosi e una bilancina elettronica di...

sabato, 12 gennaio 2019, 12:16

I militari della locale stazione, congiuntamente ad una unità antidroga del nucleo cinofili di Pisa, hanno eseguito verifiche mirate in tutti gli angoli del parco in centro a Bagni di Lucca e alla stazione ferroviaria alla ricerca di possibili nascondigli usati da spacciatori e consumatori di stupefacenti.

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:36

Il bus E46 della sera per Montefegatesi cancellato da Ctt Nord ferma adesso a Firenze. Già, perché approda in Regione il caso del taglio all’ultima corsa del pullman che collega Bagni di Lucca alla montagna. Merito di un’interrogazione a risposta scritta appena presentata da parte del capogruppo di Forza Italia in consiglio...

venerdì, 11 gennaio 2019, 08:56

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per voce dei due consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, interviene dopo la polemica sollevata dagli abitanti della piccola frazione montana di Montefegatesi circa la soppressione della corsa serale da parte di Ctt Nord

giovedì, 10 gennaio 2019, 15:22

La popolazione di Montefegatesi, piccola frazione montana del comune di Bagni di Lucca, attacca duramente la Ctt Nord dopo la soppressione della corsa delle 19