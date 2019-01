Bagni di Lucca



Cub Trasporti: "Montefegatesi, scenderemo al fianco degli studenti"

sabato, 26 gennaio 2019, 08:42

La Cub Trasporti, contattata da Tatiana Tognaccini, dichiara di sostenere tutti gli studenti e i residenti di Bagni di Lucca, dopo la soppressione del pullman per Montefegatesi, e attacca il comune.



"All'assessore Monica Melani che ha dichiarato che il problema è di tipo economico - esordisce il sindacato - facciamo sapere che faremo una class action sostenendo gratuitamente gli studenti e possiamo garantirle che abbiamo già contattato un avvocato, forti delle oltre 100 firme già raccolte, e che questo costerà al comune di più di 35 mila euro che hanno tagliato togliendo un servizio essenziale".



"Affiancheremo Tatiana e gli studenti - attacca - e andremo dall'assessore Vincenzo Ceccarelli, consegnando le firme, perché chieda spiegazioni al comune di Bagni di Lucca sui soldi che devono essere utilizzati per il trasporto pubblico e non tagliati. Daremo battaglia. La giustificazione delle corse in estate non è sufficiente. Suggeriamo al comune e all'assessore di non arrampicarsi sugli specchi. La verità è che il comune è stato messo alle strette dalla tenacia e dalla forza di Tatiana e dei cittadini, che non si sono arresi, ma, anzi, che sono andati avanti raccogliendo più di 100 le firme".



"l comune - incalza Cub - voleva imputare le responsabilità dei tagli alla Ctt. In questo caso dobbiamo dire che la responsabilità dei tagli non è sua, ma di chi eroga il servizio, ed è il comune, non Ctt Nord. I tagli ingiustificati sono responsabilità del comune".



"Caro assessore Melani - dichiara il sindacato rivolgendosi direttamente all'esponente della maggioranza -, iIl comune deve fare gli interessi dei cittadini che devono essere messi avanti a tutto. Se il comune ha problemi di soldi, questi non sono dovuti ai cittadini, i quali invece sono costretti a subire un aumento del costo dei biglietti, per un servizio che il comune non sa gestire. Ma come si può sostenere in consiglio comunale che si taglino servizi? Ogni volta che un'amministrazione non è in grado di funzionare, parla di tagli (vedi scuola, sanità e trasporti). Caro assessore, il trasporto pubblico è il motore del commercio, del turismo; è il cuore per rimettere in piedi l'economia. Sono comuni e giunta come i vostri che non conoscono altre parole se non quella dei tagli. E ogni volta si cercano mille scuse".



"Semmai - sottolinea Cub - si devono tagliare i troppi comuni e le troppe poltrone, altro che togliere servizi sui quali i cittadini pagano le tasse. E' troppo facile parlare di tagli. Chi continua a dire che non c'è altro modo, dice male e sbaglia in pieno. Perché chi dichiara che la sola cura sia fare tagli, non può considerarsi un buon politico. Chi ha le responsabilità per i servizi, se non riesce a trovare soluzioni, o meglio, non vuole trovare soluzioni, sarebbe bene si facesse da parte per dare spazio a quegli amministratori che pensano non da politici, ma come manager al servizio dei cittadini, e non del partito politico. Basta con lo scaricarsi le colpe contro quello o quell'altro schieramento politico opposto. I cittadini e chi lavora nei trasporti vogliono siano ricercate soluzioni ai problemi che non hanno causato loro".

"Il trasporto pubblico - conclude Cub - è un servizio che appartiene alla comunità dei cittadini e, dunque, ad essa non può essere sottratto né il godimento, né la possibilità di partecipare al loro governo e alla loro gestione".