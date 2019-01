Gli studenti alzano la voce: “Venga riattivato il pullman per Montefegatesi”

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 16 gennaio 2019, 08:59

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", ha presentato una mozione per proporre al consiglio comunale di perseguire un'iniziativa che potrebbe permettere ai più giovani di avvicinarsi alla macchina comunale e responsabilizzarli: il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

mercoledì, 16 gennaio 2019, 08:55

L'amministrazione comunale doverosamente ha provveduto, per quanto possibile, alla rimozione dei rifiuti presenti ed alla messa in opera di una rete per eliminare la possibilità che in futuro possano ripetersi tali comportamenti incivili

martedì, 15 gennaio 2019, 17:02

Sabato 19 gennaio, presso la Biblioteca Comunale di Bagni di Lucca (Via E. Whipple), si terrà la presentazione del nuovo lavoro del professor Fabrizio Nicoli dal titolo “La morte del Sergente Pilota Spencer”

martedì, 15 gennaio 2019, 14:12

Tutti salvi i posti di lavoro alle storiche Terme di Bagni di Lucca. Questa volta c'è il sigillo di garanzia sul futuro occupazionale di quasi 20 lavoratori. E' quanto è scaturito dall'incontro tra Simone Pialli, funzionario di Fisascat Cisl, con l'assessore al patrimonio e terme del comune di Bagni di...

sabato, 12 gennaio 2019, 15:13

Nella mattinata di ieri, un ragazzo 20enne di origini colombiane, residente a Bagni di Lucca, studente e incensurato, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare in quanto, nella cantina, nascosti dietro a della mobilia, aveva un contenitore contenente 60 grammi di hashish suddivisi in 27 pezzetti/dosi e una bilancina elettronica di...

sabato, 12 gennaio 2019, 12:16

I militari della locale stazione, congiuntamente ad una unità antidroga del nucleo cinofili di Pisa, hanno eseguito verifiche mirate in tutti gli angoli del parco in centro a Bagni di Lucca e alla stazione ferroviaria alla ricerca di possibili nascondigli usati da spacciatori e consumatori di stupefacenti.