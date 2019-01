Bagni di Lucca



Impianto Tana Termini, consiglio compatto per il "no" alla riapertura

venerdì, 25 gennaio 2019, 09:05

Ieri sera il consiglio comunale di Bagni di Lucca ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo di maggioranza “Uniti per Cambiare” sulla paventata riapertura dell'impianto di compostaggio in località Tana a Termini.



Con la mozione l'amministrazione ha invitato il consiglio nella sua interezza a condividere la contrarietà già espressa dalla stessa alla riapertura ed all'ampliamento dell'impianto. La mozione presentata dal gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” è stata ritirata.

"L'impianto di compostaggio nel comune di San Marcello Piteglio, in località Pian del Termine, è rimasto operativo dal 2010 al 2017- ha spiegato l'amministrazione -. La regione Toscana ha rilasciato l'AIA nel giugno 2015 per poi revocarla nel maggio 2017 a seguito del fallimento della società che gestiva l'impianto e delle gravi inadempienze sia gestionali che strutturali evidenziate più volte dall'Arpat. Attualmente l'impianto è in stato di abbandono con circa 5000 tonnellate di rifiuti da smaltire".

"Nel novembre 2017 - ha incalzato la maggioranza - una società ha presentato un progetto preliminare per il recupero dell'immobile al comune di San Marcello Piteglio per verificarne la regolarità urbanistica, con parere favorevole da parte del comune; tale progetto prevede un sostanzioso restyling con ampliamento di tutto l'impianto anche per eliminare tutte le carenze strutturali già evidenziate dall'Arpat. La stessa società avrebbe versato un acconto per l'acquisto dell'impianto con l'impegno alla rimozione in tempi brevi di tutti i rifiuti presenti. L'acquisto resta comunque subordinato alla concessione dell'AIA da parte della Regione Toscana. Esiste quindi la possibilità che l'impianto possa essere riaperto per il trattamento dei rifiuti organici (umido) con produzione di biogas".

"Questa amministrazione - ha ribadito la giunta - si è dichiarata in più occasioni contraria alla riapertura dell'impianto con finalità di compostaggio o similari, come avvenuto nel consiglio comunale del 10 luglio a seguito interpellanza presentata dalla minoranza. Nel giugno 2018 questa amministrazione ha scritto al curatore fallimentare, al sindaco di San Marcello Piteglio, alla Regione Toscana, all'Arpat e all'USL, richiedendo un sollecito ripristino ambientale fino al completo smantellamento dell'impianto".



"La nostra contrarietà - conclude - è stata comunicata per iscritto nel dicembre 2018 anche all'Associazione Lucchio Ambiente".