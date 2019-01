Bagni di Lucca



Marchetti (FI): "Corsa soppressa a Montefegatesi, la giunta assicuri servizio adeguato"

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:36

Il bus E46 della sera per Montefegatesi cancellato da Ctt Nord ferma adesso a Firenze. Già, perché approda in Regione il caso del taglio all’ultima corsa del pullman che collega Bagni di Lucca alla montagna. Merito di un’interrogazione a risposta scritta appena presentata da parte del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, che alla giunta regionale chiede «iniziative urgenti presso Ctt Nord al fine di assicurare all’utenza standard di servizio e condizioni di viaggio efficaci, efficienti, puntuali e sicure nel territorio di Bagni di Lucca e, più in generale, lungo tutte le tratte servite dall’Azienda e in particolare quelle di collegamento verso le aree montane e più decentrate».

Marchetti è d’accordo con i consiglieri comunali di Bagni di Lucca Claudio Gemignani, capogruppo, e Laura Lucchesi: «Senza la corsa serale i cittadini, pendolari in particolare, sono troppo penalizzati. Il taglio è inaccettabile perché in questo modo l’ultima partenza da Bagni verso Montefegatesi è alle 16.30, presto per chi esce dagli uffici o lavora ad esempio nel commercio, ma presto anche per molti studenti».

L’interrogazione, tra l’altro non la prima con cui Marchetti interviene sulla materia, porterà dunque ora la questione sui tavoli fiorentini. «Tale corsa risulta per la comunità locale, ed in particolare per gli spostamenti pendolaristici, di così alta funzionalità che i cittadini stessi ne avevano chiesto addirittura il prolungamento fino a Fornoli», scrive il capogruppo regionale azzurro nel suo atto. Marchetti lo sottolinea: «Il mantenimento di alti standard nei servizi, e tra questi anche quelli di trasporto, risulta tanto più necessario nelle zone montane e geograficamente più decentrate come quella in questione». Non solo, c’è anche la questione costi per l’utenza: «Riteniamo – si legge nell’atto regionale – che all’introduzione delle tariffe su base Isee che per molti utenti, in particolare anziani, hanno comportato aumenti anche importanti per l’acquisto del titolo di viaggio non possa corrispondere un abbassamento negli standard quanti-qualitativi di servizio».