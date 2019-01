Bagni di Lucca



"Migranti, ecco come "aiutarli a casa loro"

sabato, 26 gennaio 2019, 20:50

di andrea cosimini

"Aiutiamoli a casa loro". E' questa la frase che si sente pronunciare spesso sentendo parlare del fenomeno migratorio. Già, ma come? L'associazione onlus Partecipazione e Sviluppo, che in Valle del Serchio rappresenta una delle realtà più grandi nel campo della gestione dei richiedenti asilio, ha provato a rispondere a questa domanda portando avanti un progetto in Eritrea che rischia di fare "scuola", addirittura, in Senato.

Con invito ufficiale da parte dell'ufficio di segreteria della commissione affari esteri, infatti, l'associazione bagnina è stata convocata giovedì 31 gennaio, alle 15, per un'audizione informale a Palazzo Madama nell'ambito dell'affare assegnato "Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia" all'esame della stessa commissione parlamentare.

La Gazzetta del Serchio ha voluto intervistare in anteprima il presidente dell'associazione, Alessandro Ghionzoli, per capire meglio la natura del progetto, il quadro politico attuale del paese africano, e il perché dell'interesse suscitato nelle aule parlamentari italiane.

Ci parli del progetto in Eritrea

"I viaggi che abbiamo fatto in Eritrea ci hanno permesso di conoscere la realtà di quel paese, incontrare i ministri locali (di sanità, agricoltura e risorse marine), e di rapportarci con il sottosegretario italiano del ministero del welfare. Infine, siamo riusciti ad aprire una sede ad Asmara per mantenere, per quanto possibile, contatti sul posto".

Qual è l'attuale situazione politica in quel paese?

"L'Eritrea è un paese in fase di ripartenza. Al momento c'è molta confusione. Di recente è stato infatti firmato a Gedda uno storico accordo di pace tra il premier etiope Ahmed e il presidente eritreo Afewerki che, di fatto, ha interrotto lo “stato di guerra” in vigore tra i due paesi da 20 anni".

Quindi chi scappa dall'Eritrea non lo fa per motivi di guerra?

"No".

Qual è la percentuale di immigrati eritrei che sbarcano nel nostro paese?

"Secondo i dati 2017-18, nel nostro paese, gli sbarchi di richiedenti asilo provenienti dell'Eritrea rappresenterebbero il 15 per cento della somma totale. Più precisamente, circa 3 mila 300 eritrei, da luglio 2017 a giugno 2018, sarebbero sbarcati sulle nostre coste".

Come sono visti gli italiani in Eritrea?

"Siamo percepiti come un popolo amico. Molti eritrei parlano italiano. Ad Asmara, divenuta patrimonio dell'umanità Unesco per la sua architettura italiana, esiste infatti la scuola italiana più grande all'estero. E non è un caso che il premier Giuseppe Conte sia stato il primo capo di stato d'Europa a visitare, di recente, la capitale dell'Eritrea, seguito dal vice-ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Emanuela Del Re. L'Eritrea ha sempre considerato bene l'Italia e questa ne è stata la riprova".

Come sono viste invece le altre nazioni?

"L'unica tollerata è la Cina che, da sempre, ha svolto attività commerciali nel loro paese. Mi auguro però che l'Italia sia la prossima. L'Eritrea si trova infatti in una posizione strategica perché è da lì che passa la famosa Via della Seta".

Voi siete stati là. Cos'è che chiede principalmente il popolo eritreo?

"Chiede soprattutto formazione. Gli eritrei vogliono imparare i mestieri e rimanere nel loro paese per lavorare. Va anche nell'interesse delle autorità locali contenere il fenomeno dell'emigrazione dei propri connazionali".

A livello sociale, invece, quali sono le richieste che avete raccolto sul territorio?

"Ci è stato chiesto di partecipare al censimento dei bambini affetti da Sindrome di Down a Massaua, in modo da effettuare un'attività di formazione con insegnanti che possano seguire questi bimbi. Nel nostro paese i bambini "down" sono perfettamente inseriti nelle classi assieme agli altri ragazzi. E gli eritrei sono vivamente interessati alle nostre tecniche di inserimento".

E a livello sanitario?

"Proponiamo scambi di medici italiani a Massaua. Abbiamo poi già pronta un'ambulanza, parcheggiata a Livorno, da spedire laggiù".

Da un punto di vista occupazionale infine?

"Riteniamo ci sia la possibilità di sviluppare nuove piante da frutto e verificare la quantità di acqua nel sottosuolo per coltivazioni a risparmio idrico. Un'idea, poi, potrebbe essere quella di costruire mini-caseifici. Ci vuole però uno sblocco a livello economico e politico. E per questo noi ci dichiariamo fin da subito disponibili a fare da mediatori. Vorrei che la nostra associazione, infatti, potesse diventare una sorta di centro-coordinamento di questi progetti".

Come è venuto a conoscenza il Senato del vostro progetto in Eritrea?

"Il 25 maggio, al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, abbiamo avuto modo di presentare le attività della nostra associazione ai cittadini. All'incontro erano presenti anche il sindaco Paolo Michelini, l'assessore Andrea Morini del comune di Livorno e il senatore della Lega Manuel Vescovi. Da lì sono stato invitato a partecipare a una seduta del Senato, a Roma, dove ho avuto il piacere di incontrare il senatore del M5S Vito Rosario Petrocelli che mi ha chiesto notizie sulla nostra associazione e sul nostro progetto portato avanti in Eritrea. A quel punto mi ha proposto un'audizione in Senato..."

E' arrivata subito la convocazione?

"No. Partecipai alla seduta a metà ottobre. Poi, poco più di due settimane fa, mi ha telefonato la segreteria del Senato per convocare l'audizione nell'aula del parlamento per il 31 gennaio. E, infine, mi è arrivata sulla casella di posta elettronica la convocazione scritta ufficiale".

In cosa consisterà l'audizione?

"Proietteremo prima un filmato di circa 18 minuti, poi presenteremo l'associazione (con particolare riferimento ai viaggi in Eritrea), quindi mostreremo slide con le foto dei nostri incontri con i ministri del posto e leggeremo alcune cartelle relative ai nostri progetti e alle nostre proposte. Infine, i senatori ci faranno delle domande".



Nella foto il dottor Salvo Millesoli, project manager dell'associazione Partecipazione e Sviluppo, e il presidente Alessandro Ghionzoli