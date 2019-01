Bagni di Lucca



Nascondeva la droga in cantina: arrestato un giovane

sabato, 12 gennaio 2019, 15:13

Nella mattinata di ieri, un ragazzo 20enne di origini colombiane, residente a Bagni di Lucca, studente e incensurato, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare in quanto, nella cantina, nascosti dietro a della mobilia, aveva un contenitore contenente 60 grammi di hashish suddivisi in 27 pezzetti/dosi e una bilancina elettronica di precisione.



L'operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo, a conclusione di un’attività investigativa mirata a frenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione è stata delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ed eseguita con l’ausilio di un’unità antidroga del nucleo cinofili di Pisa.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore – P.M.- di turno, lo stesso è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo fissato per stamattina.

A seguito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’imputato ha patteggiato la pena di un anno di reclusione e 1500 euro di multa beneficiando della sospensione della pena, venendo rimesso in libertà.