Bagni di Lucca



Ponte a Diana, partono i lavori per rimuovere il semaforo

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:35

di andrea cosimini

Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. L'ormai annosa problematica relativa al semaforo a Ponte a Diana, al centro di numerose lamentele da parte della cittadinanza, sarà infatti risolta, a partire da lunedì (4 febbraio), con l'avvio dei lavori che permetteranno, in un tempo stimato di circa 40 giorni, di provvedere alla sua definitiva rimozione.



Il semaforo era stato installato circa un anno fa in quanto la spalletta (lato fiume) del guard-rail era stata urtata, probabilmente da qualche camion, ed aveva fatto registrare un cedimento del muro sottostante. I lavori consisteranno quindi nella sostituzione di 200 metri di guard-rail con l'installazione di una gabbia di ferro di 1,50 m, lungo la strada, con tutto il cordolo dove poi verrà fissato lo stesso guard-rail. Infine verrà rifatto l'asfalto per metà strada.



Ad annunciare l'inizio del cantiere è stato il vice-sindaco di Bagni di Lucca Sebastiano Pacini: "Lunedì, tempo permettendo, inizierà il cantiere dei lavori, come era già stato dichiarato dal sottoscritto in sede di consiglio comunale. Essi termineranno, sempre se le condizioni climatiche lo permetteranno, entro 40 giorni. Fino a che i lavori non saranno terminati, comunque, il semaforo rimarrà attivo a senso unico alternato. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la ditta SE.GI. Spa di Roma".



"In questo modo - conclude il vice-sindaco - risponderemo anche alle critiche, talvolta goliardiche, che, a mio avviso, poco avevano a che fare con il comune. Anzi. Noi abbiamo avuto un buon dialogo con l'Anas per vedere di far partire i lavori quanto prima. A tal proposito, ci tengo a ringraziare Anas con il quale c'è sempre stato un buon rapporto e una buona intesa per poter procedere, quanto prima, a risolvere questo problema".