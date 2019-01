Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Corse soppresse, senza servizi la montagna muore"

sabato, 26 gennaio 2019, 16:07

Anche il gruppo di minoranza "Progetto Rinascimento" interviene in merito alla cancellazione delle corse del trasporto pubblico sul territorio comunale di Bagni di Lucca.



"Il 21 settembre - esordisce il gruppo - protocollammo in comune la nostra interpellanza, discussa poi in consiglio comunale, in merito alla cancellazione della corsa delle 11.50 per San Cassiano. La cosa ci preoccupava, chiedemmo di poter tornare indietro su questa decisione presa e la risposta fu che non c'erano abbastanza fondi. Risposta, quella legata ai soldi, ribadita anche nell'ultimo consiglio comunale a seguito di una interpellanza presentata dai consiglieri Gemignani e Lucchesi riguardo a un'altra corsa cancellata, quella per Montefegatesi che di fatto serviva tutta la Controneria".



"Siamo fortemente contrari a queste scelte - dichiara Progetto Rinascimento -. Il nostro territorio ha bisogno di servizi. Senza servizi, la montagna muore. Abitare le nostre splendide frazioni non può diventare "un lusso" che può permettersi solo chi è munito di auto o altro. La nostra non è una posizione contro una o un'altra persona. La nostra posizione non si vuole proporre come una sterile schermaglia. La nostra posizione è quella di vicinanza alle frazioni che stanno vivendo questo disagio, nella loro interezza: San Cassiano, Montefegatesi, la Controneria tutta".



"Raccogliamo - conclude - l'invito alla condivisione di questo fronte comune, non meramente di "schieramento politico", ma a sostegno di una politica che affianchi i bisogni del nostro territorio. Chiediamo di non soccombere alla legge dei numeri, dei bilanci. Chiediamo di fare scelte mirate a preservare i servizi. Chiediamo che la politica decida di impiegare le disponibilità economiche, per quanto limitate che siano, nel sostegno alla vivibilità nelle frazioni, lavorando per garantire la sopravvivenza dei residenti nei luoghi che amano. Chiediamo che tutto ciò resti una priorità del nostro comune e della sua gestione".