Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento propone un consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

mercoledì, 16 gennaio 2019, 08:59

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", ha presentato una mozione per proporre al consiglio comunale di perseguire un'iniziativa che potrebbe permettere ai più giovani di avvicinarsi alla macchina comunale e responsabilizzarli: il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.



"Come spiegai - esordisce la consigliera Giulia Mariani - durante il consiglio del 12 settembre passato - quando si discuteva il nuovo regolamento di polizia urbana - alcuni ragazzi sembrano sempre più spesso essere distanti dalle norme di educazione civica, lontani da un senso di comunità e non sempre hanno chiaro il significato del bene comune".



"Ritengo importante - spiega - che debbano essere la casa comunale e i suoi rappresentanti a dare l'esempio da seguire nel perseguire l'interesse del proprio territorio e perché non farlo avvicinando i ragazzi proprio alla macchina comunale, per far capire loro come funziona e spronarli a un impegno collettivo? Potrebbe essere questo uno strumento utile a dar voce alle loro esigenze, ai loro bisogni e necessità. Giovani sentinelle del territorio, fotografi dei punti deboli e dei punti di forza".



"Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze - conclude - è stato costituito in molti comuni, si costituisce come un consiglio classico, con sindaco, assessori e consiglieri, ha potere consultivo e proposito, segue tematiche precise, assegnate durante la stesura dello statuto, come le politiche ambientali, lo sport, i rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, tempo libero, aggregazione, volontariato. Riteniamo che sia un valido strumento per avvicinare, coinvolgere, responsabilizzare i giovani".