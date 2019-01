Bagni di Lucca



Pullman per Montefegatesi, la questione approda in regione

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:00

di simone pierotti

La questione della soppressione della corsa di autobus per Montefegatesi e la Controneria, dopo il consiglio comunale di Bagni di Lucca, arriverà anche in consiglio regionale. Dopo l’interpellanza presentata nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca”, è il consigliere regionale Maurizio Marchetti a presentare un’interrogazione regionale.

I consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, con tale interpellanza, hanno chiesto di conoscere i motivi che hanno portato l’azienda, la CTT, a sopprimere tale corsa “creando ulteriori disagi a popolazioni che decidono di rimanere, come noi, ad abitare nelle nostre meravigliose frazioni di montagna, e di sapere se l’amministrazione intenda prendere provvedimenti”.

“Sappiamo che tale corsa - che serve Montefegatesi e tutta la Controneria, in realtà èabbastanza frequentata e da persone non patentate e da studenti che escono dalle scuole superiori dopo le 16. La soluzione della corsa delle 16:30 mantenuta solo per 3 volte a settimana, non è assolutamente una soluzione accettabile. Sarebbe piuttosto opportuno che l’azienda di trasporti pensasse alla sostituzione dei mezzi che stanno creando molti problemi. Siamo assolutamente contrari e stufi di questi ulteriori disservizi continui verso le nostre frazioni di montagna, il cui stile di vita di chi vi abita è già di per sé più complicato”.

Nel corso del consiglio l’assessore Monica Melani ha risposto all’interpellanza e spiegato le ragioni che hanno portato alla soppressione della corsa per Montefegatesi: “Si tratta di ragioni esclusivamente economiche, in un quadro di riduzione dei costi che, grazie ad interventi su alcune corse non scolastiche o prive di utenza, porterà ad un abbattimento del costo da 35577 euro a 13588,46 euro. La sola corsa in questione costa circa 13000 euro”.