Quarta commissione regionale, sopralluogo all’ex impianto di compostaggio

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:30

L'ingegner Giuseppe Vitiello, ex amministratore unico di Base, torna ad intervenire dopo le affermazioni rilasciate nei suoi confronti a seguito del consiglio comunale tenutosi a Bagni di Lucca il 24 gennaio

lunedì, 28 gennaio 2019, 10:46

Stamattina, intorno alle 5,30, un incendio ha interessato la struttura ricettiva del Tennis Club di Bagni di Lucca. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Lucca, i tecnici Gesam e Enel, i carabinieri, nonché i membri dell'amministrazione comunale

domenica, 27 gennaio 2019, 09:37

L'ingegner Giuseppe Vitiello, ex amministratore unico di Base, interviene dopo l'ultimo consiglio comunale in cui sono stati illustrati i bilanci della società del 2016 e del 2017

sabato, 26 gennaio 2019, 20:50

Alessandro Ghionzoli, presidente dell'associazione onlus "Partecipazione e Sviluppo" di Bagni di Lucca, è stato invitato dalla commissione affari esteri del senato per un'audizione informale sul progetto portato avanti in Eritrea per creare prospettive in quel paese

sabato, 26 gennaio 2019, 16:07

Anche il gruppo di minoranza "Progetto Rinascimento" interviene in merito alla cancellazione delle corse del trasporto pubblico sul territorio comunale di Bagni di Lucca

sabato, 26 gennaio 2019, 08:42

La Cub Trasporti, contattata da Tatiana Tognaccini, dichiara di sostenere tutti gli studenti e i residenti di Bagni di Lucca, dopo la soppressione del pullman per Montefegatesi, e attacca il comune