Scoppia incendio al Tennis Club: danni alla struttura ricettiva

lunedì, 28 gennaio 2019, 10:46

di andrea cosimini - simone pierotti

"Una tragedia". Queste le prime parole, a caldo, che il gestore ha voluto rilasciare sulla propria pagina Facebook per commentare quanto accaduto stamattina, alle prime luci dell'alba, al Tennis Club di Bagni di Lucca. Un devastante incendio che ha finito per danneggiare l'intera struttura ricettiva, posizionata sopra la terrazza, costringendo il comune ad emettere subito un'ordinanza di chiusura dell'intero circolo per inagibilità.



L'allarme è scattato intorno alle 5.30 di stamani. Subito si sono recati sul posto i vigili del fuoco della stazione di Lucca, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, e i carabinieri, per effettuare i rilievi. Ignote, al momento, le cause dell'incendio. Forse un problema all'impianto elettrico, che ha generato un corto circuito; forse un problema legato alla stufa a pellet, presente all'interno della struttura in legno. Sul posto sono stati fatti intervenire comunque anche i tecnici di Gesam, per staccare la rete del metano, e i tecnici Enel, per verificare eventuali danni ai cavi delle luci che passano sopra la struttura.



Troppo presto per fare una conta precisa dei danni da un punto di vista economico. Ad andare a fuoco sarebbe stata però soprattutto la struttura in legno del circolo adibito alla ristorazione, al bar e tutta la parte degli spogliatoi. Chiusi anche i campi a seguito della sospensione dell'elettricità elettrica, della chiusura della caldaia e della caduta dei teloni di copertura.



Sul posto, intorno alle 8, si è recata immediatamente anche l'amministrazione comunale, giunta in gran forza, con il sindaco Paolo Michelini, il vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini, il consigliere con delega al patrimonio, Carlo Giambastiani, e via via altri membri della giunta, tra cui il consigliere Silvano Salotti, con delega proprio allo sport.



"Ci siamo immediatamente precipitati sul posto - afferma l'assessore Pacini - per verificare com'era la situazione. Il fuoco sarebbe partito dalla struttura in legno che ospita il ristorante, situata su una piattaforma murata, ma sulle cause precise aspettiamo che i tecnici facciano le dovute verifiche. Intanto abbiamo dovuto emettere un'ordinanza di chiusura del circolo, con l'installazione di transenne e cartelli di divieto di accesso, per ragioni di sicurezza".



"Faremo di tutto - promette Pacini - per capire i tempi di ripartenza. Dobbiamo cercare di comprendere come ricreare e dove ricostruire il punto di ristoro per dare nuova vita alla struttura. Ben prima del tragico incendio, mi ero già attivato per intercettare qualche finanziamento per il Tennis Club perché, in qualità di assessore ai lavori pubblici, volevo valorizzare questa realtà che rappresenta, indubbiamente, un vero e proprio fiore all'occhiello, non solo per Bagni di Lucca, ma per l'intera Valle. Nei prossimi giorni faremo dei sopralluoghi sul posto con i nostri tecnici e vedremo cosa potremo fare".



Sulla questione è intervenuto anche il consigliere Giambastiani: "I vigili del fuoco hanno terminato i loro primi accertamenti, ma stiamo attendendo ulteriori rilievi per capire l'entità precisa dei danni. Al momento non dovrebbero emergere problemi di dolo, ma si pensa ad un corto circuito o, comunque, ad in incidente. A breve faremo un incontro con il gestore dell'impianto e il responsabile del Tennis Club e cercheremo di ripristinare, per quanto possibile, in breve tempo l'utilizzo dei campo. I campi da tennis, tre in terra rossa e uno in sintetico, erano tutti coperti e il danno all'impianto elettrico ha causato la caduta a terra dei teloni di copertura provocando un ulteriore danno. Pertanto dovremo prima sistemare l'impianto elettrico, per poi risollevare i teloni e rendere i campi nuovamente utilizzabili. Purtroppo tempi maggiori si prevedono per i danni agli spogliatoi, alla cucina, al bar e alla sala del circolo".



Intanto, metabolizzato lo "choc" iniziale, anche i gestori del Tennis Club, sulla propria pagina Facebook, fanno capire che la voglia di ripartire è tanta: "Sarà nostro impegno - scrivono - ripartire più forti di prima anche se sarà molto dura stavolta! Confidiamo nei nostri soci, nei nostri compaesani e in tutti nostri amici da tutta la provincia e non! Sarà dura ma ci rialzeremo!""