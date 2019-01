Bagni di Lucca



Scoppia incendio al Tennis Club, intervengono i vigili

lunedì, 28 gennaio 2019, 10:46

La chiamata, alla centrale dei vigili del fuoco di Lucca, è arrivata intorno alle 5.30. Le fiamme hanno interessato il Tennis Club di Bagni di Lucca.



Ignote al momento le cause e l'entità dei danni. Non risultano comunque feriti. Sul posto stanno ancora intervenendo per le operazioni di spegnimento e bonifica le squadre dei vigili del fuoco di Lucca. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi.



"Una tragedia! - commenta il Circolo sulla sua pagina Facebook - Sarà nostro impegno ripartire più forti di prima anche se sarà molto dura stavolta! Confidiamo nei nostri soci, nei nostri compaesani e in tutti nostri amici da tutta la provincia e non! Sarà dura ma ci rialzeremo!"



Notizia in aggiornamento