Bagni di Lucca



"Scuole sicure", controlli anti-droga dei carabinieri a Bagni di Lucca

sabato, 12 gennaio 2019, 12:16

Prosegue l’attività dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo Garfagnana per garantire la sicurezza in tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle.



Nella mattinata di ieri, a Bagni di Lucca, è stata svolta un’attività di controllo del territorio attraverso la presenza costante nei punti di aggregazione e in particolare nei pressi delle scuole, dove i militari quotidianamente concentrano l’attenzione per il proseguo dell’operazione “Scuole sicure”.

I militari della locale stazione, congiuntamente ad una unità antidroga del nucleo cinofili di Pisa, hanno eseguito verifiche mirate in tutti gli angoli del parco in centro a Bagni di Lucca e alla stazione ferroviaria alla ricerca di possibili nascondigli usati da spacciatori e consumatori di stupefacenti. Successivamente i controlli sono stati estesi anche al plesso scolastico del centro cittadino dove la presenza è servita anche da possibile deterrente a eventuali malintenzionati che volessero introdurre droga in luoghi particolarmente delicati poiché frequentati soprattutto da minorenni.