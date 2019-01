Bagni di Lucca



Si allaccia alla corrente dei vicini: denunciato

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:24

I militari della stazione di Bagni di Lucca, nel pomeriggio del 18 gennaio, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 45 anni di Bagni di Lucca, disoccupato e con precedenti di polizia, per furto di energia elettrica.



Alcuni parenti dei proprietari di un'abitazione, insospettiti di un recente anomalo consumo di energia elettrica, nonostante non vi fosse alcuno ad abitarvi, hanno deciso di fare una verifica nell’appartamento in questione. Una volta entrati si sono accorti che in una presa della cucina era stata attaccata una spina collegata ad una prolunga elettrica fatta uscire dal locale attraverso la finestra, lasciata socchiusa, e, costeggiando l’immobile, fatta giungere in un’altra abitazione ubicata nell’edificio attiguo.



Pertanto le persone hanno richiesto l’intervento dei carabinieri e sul posto è giunta una pattuglia della stazione di Bagni di Lucca i cui militari hanno eseguito un sopralluogo e ricostruito la dinamica dei fatti.



E’ stato acclarato che l’uomo denunciato, essendo a conoscenza di dove i proprietari dell’abitazione custodivano le chiavi della porta d’accesso, ne ha approfittato per introdursi e allacciarsi fraudolentemente alla rete elettrica dell’abitazione dalla quale ha ricavato gratuitamente l’energia elettrica per il proprio appartamento.