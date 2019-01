Bagni di Lucca



Soppressa una corsa, Montefegatesi attacca Ctt Nord

giovedì, 10 gennaio 2019, 15:22

La popolazione di Montefegatesi, piccola frazione montana del comune di Bagni di Lucca, attacca duramente la Ctt Nord dopo la soppressione della corsa delle 19.



"Si sa - esordiscono gli abitanti -, la montagna è bella: natura incontaminata, aria fresca, relax, animali, panorami mozzafiato; ma come ci si arriva? Purtroppo oggi risiamo qui, per l'ennesima volta, a prendere una dura posizione contro Ctt Nord".



"Non solo non è stata accolta la richiesta di fare terminare a Fornoli la corsa che alle 19 circa parte da Montefegatesi e non San Cassiano come avveniva (visto che il pullman torna ugualmente a Fornoli) soprattutto nel periodo turistico - spiegano gli abitanti -. E' stata addirittura soppressa! L'ultima corsa per Montefegatesi è alle 16.30 solo tre volte a settimana! Altrimenti alle 15. Ci sono persone anziane che non hanno l'auto o che preferiscono ugualmente prendere il pullman per muoversi, visto che viviamo a 850 metri e 20 chilometri dal capoluogo ed è preferibile per gli anziani guidare meno possibile, soprattutto in inverno".



"Questo è il sistema per agevolare la "vita in montagna"? - si chiedono i cittadini - I servizi sono la base, sono fondamentali per garantire la vita delle piccole comunità montane. Oltre a questo, togliendo il pullman delle 18.30 -19, verrebbe interrotto il diritto soggettivo allo studio costituzionalmente garantito. Ricordiamo che per la legge dell’obbligo scolastico in Italia, si deve necessariamente prendere un titolo di studio (per la scuola secondaria superiore) o una qualifica professionale triennale entro i 18 anni. Quindi anche il servizio trasporti deve essere sempre garantito nel caso li studenti devono rimane a scuola anche il pomeriggio".

"Sollecitiamo anche la dirigenza del Ctt Nord - attaccano - ad aggiustare e rendere sicuri i loro mezzi. Dopo il casino scoppiato ad inizio anno quando non caricavano i ragazzi per via che il pullman era troppo piccolo, sono accaduti fatti importanti riguardo alla sicurezza: pullman che ha perso completamente le ruote; pullman che fuma per tutta la tratta; eccetera".



"È un diritto dei ragazzi andare a scuola - concludono - ed un dovere da parte del Ctt che ci arrivino e lo facciano in sicurezza. Capiamo che anche per il Ctt Nord essere la barzelletta della provincia non sia piacevole, ma è il momento da parte della dirigenza di iniziare a lavorare per il bene della popolazione".