Bagni di Lucca



Sporcizia nel cimitero di Corsena, interviene l'amministrazione

mercoledì, 16 gennaio 2019, 08:55

Alcuni cittadini, con i propri cari sepolti nel cimitero di Corsena, hanno lamentato giustamente la presenza di sporcizia al termine del corridoio che accoglie i forni. Questa purtroppo è l'ennesima dimostrazione del comportamento incivile e maleducato di alcune persone che, anziché utilizzare i bidoni presenti all'ingresso del cimitero, hanno continuato a buttare i residui vegetali e quant'altro nella scarpata accanto ai forni. La discarica che si era creata è il risultato di anni di tali comportamenti.



L'amministrazione comunale doverosamente ha provveduto, per quanto possibile, alla rimozione dei rifiuti presenti ed alla messa in opera di una rete per eliminare la possibilità che in futuro possano ripetersi tali comportamenti incivili.



"Mantenere decoroso il luogo dove riposano i nostri cari - ha spiegato -, deve essere un impegno per tutti i cittadini, se vogliamo essere considerate persone civili ed evolute".