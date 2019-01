Bagni di Lucca



Tante iniziative per la Settimana della Memoria

domenica, 20 gennaio 2019, 12:34

A cosa serve la memoria? Cosa significa ricordare? Ricordare è conservare, Richiamare in cuore (dal latino recordari, der. di cor cordis, cuore).

Gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definiscono così le finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria:

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Questo, per conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere».

Dietro ad ogni genocidio/ eccidio di massa, sta un profondo lavoro di categorizzazione della “razza”. Noi siamo fortemente convinti che ne esista una sola: quella Umana.

Per questo insieme agli insegnanti dell' Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca, ai loro ragazzi ed ai loro scolari, attraverso la collaborazione di Teatro Scuola, l’amministrazione comunale ha strutturato un percorso che abbraccia più giorni, più luoghi e più età.

Martedì 23 gennaio

h 10:00

Parco della Pace

Monumento a Liliana Urbach

Canti e poesie a cura delle Scuole di Fornoli

a seguire, h 11:30 Ex Grande Albergo delle Terme a Ponte a Serraglio

Omaggio alla targa in ricordo della struttura, luogo di concentramento di cittadini ebrei, con la partecipazione delle classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado





24 gennaio h 9:30 Teatro Accademico proiezione film:

“Il bambino con il pigiama a righe”per le Scuole Primarie

Classi 3/4/5 delle scuole primarie Istituto Comprensivo

26 gennaio h 9:30 Teatro Accademico spettacolo teatrale: “L’esperimento”

"Una valigia. Un telefono. Qualche abito, una pelliccia. una donna sola. Il pubblico, coinvolto in una categorizzazione di massa, accompagna la protagonista verso un viaggio senza ritorno." liberamente tratto da Terrore e Miseria di B. Brecht

A cura di Teatro Scuola per Scuole Secondarie di primo grado Istituto Comprensivo

Al termine dibattito con responsabili dell’ANPI