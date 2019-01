Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni: "Corsa soppressa a Montefegatesi, scelta che non condividiamo"

venerdì, 11 gennaio 2019, 08:56

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per voce dei due consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, interviene dopo la polemica sollevata dagli abitanti della piccola frazione montana di Montefegatesi circa la soppressione della corsa serale da parte di Ctt Nord.



"Restiamo esterrefatti - esordisce - nell'apprendere che l'azienda di trasporti ha tagliato un'altra corsa, esattamente quella delle 18.30, per Montefegatesi. Ma scherziamo? Così diamo ulteriori colpi bassi a chi, come molti di noi, continua a vivere e credere nei paesini della nostra collina e montagna".



"A molti di noi - incalza il gruppo - dovrebbero essere concesse ulteriori agevolazioni, non tagli. Tagliata la corsa che dalle 18.30 partiva dal capoluogo per passare dalla Controneria e arrivare a Montefegatesi. Un servizio che poteva essere utile anche per quelli studenti che da Lucca uscivano da scuola il pomeriggio. Viene lasciato, solo tre volte la settimana, il pullman che da Bagni di Lucca parte alle 16.30".



"Non condividiamo - sentenzia il gruppo -. Per nulla. Se l'amministrazione farà rimostranze, noi saremo con lei". E a tal proposito il gruppo ha depositato un'interpellanza per chiedere, da una parte di sapere i motivi che hanno portato la Ctt Nord a sopprimere la corsa, dall'altra per capire se l'amministrazione intenderà prendere provvedimenti.