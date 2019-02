Bagni di Lucca



Centro socio-sanitario di Fornoli, Un futuro per Bagni di Lucca interroga la giunta

giovedì, 21 febbraio 2019, 17:15

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca" ha presentato un'interpellanza in merito alla situazione del centro socio sanitario di Fornoli.



"Dopo una interpellanza sullo stato dei lavori, presentata dal nostro gruppo nei mesi scorsi, alla quale è stato risposto dicendo che gli stessi sarebbero iniziati nell'immediato, sulla base delle rimostranze e preoccupazioni presentate dai commercianti e cittadini di Fornoli, che condividiamo, in quanto i lavori non sono affatto andati avanti; avendo inoltre i consiglieri regionali Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, Lega, presentato una interrogazione in regione, - commentano il capogruppo Claudio Gemignani e la consigliera Laura Lucchesi - abbiamo deciso di presentare un'interpellanza consiliare, per capire la reale situazione e il futuro del sito. Come gruppo di centrodestra, non possiamo che insistere con tale realizzazione, dato che proprio le nostre amministrazioni hanno dato il via a tutto l'iter".