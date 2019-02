Bagni di Lucca



Centro socio-sanitario, incontro con i cittadini a Fornoli

giovedì, 28 febbraio 2019, 11:18

Lunedì 11 marzo alle 21, nella sala parrocchiale di Fornoli, si terrà un incontro fra la popolazione e l'amministrazione comunale al quale parteciperanno anche funzionari e tecnici dell'azienda ASL 2. L'obiettivo dell'incontro è quello di fare chiarezza in merito alla costruzione del nuovo centro socio sanitario in via De Gasperi a Fornoli.



Sin dal suo insediamento l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini si è attivata con l'ASL per sollecitarne la realizzazione. Seppure proprietà privata, l'area fra l'altro era utilizzata per il parcheggio dei veicoli. La recinzione posta in essere per delimitare l'area di cantiere ha di fatto tolto tale possibilità, con ricadute negative anche per il commercio e le attività professionali. Anche dietro sollecitazione di queste categorie il sindaco Michelini ha nuovamente sollecitato l'ASL ad un incontro con i cittadini, nella speranza che a breve possa finalmente seguire la realizzazione dell'opera tanto attesa dai cittadini del nostro comune.



Nella stessa serata saranno anche dibattute le problematiche della frazione e portate a conoscenza dei cittadini i progetti e le iniziative che questa Amministrazione intende realizzare a Fornoli.