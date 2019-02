Bagni di Lucca



Montemagni e Alberti (Lega): “Presidio socio-sanitario a Fornoli, inaccettabile ritardo"

giovedì, 21 febbraio 2019, 14:34

Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, consiglieri regionali della Lega, intervengono in merito al nuovo presidio socio-sanitario della Mediavalle.



"Gli abitanti di Fornoli sono giustamente indignati - esordiscono - poiché, dal 2006, sono in trepidante attesa che venga realizzato un nuovo presidio socio-sanitario della Media Valle. Un periodo di tempo veramente eccessivo che non trova giustificazioni se non nel colpevole lassismo delle istituzioni che dovevano colmare questa lacuna."



"Condividiamo quindi apertamente - affermano gli esponenti leghisti - la petizione che i cittadini hanno deciso di promuovere, poiché è inaccettabile che non si sblocchi tale situazione. Anzi, a dirla tutta, i cittadini sono stati anche fin troppo pazienti nell'attendere la risoluzione di una problematica che langue da oltre un decennio."



"Pertanto - concludono Elisa Montemagni e Jacopo Alberti - abbiamo deciso di redigere un'interrogazione in cui chiediamo quali siano le reali motivazioni di questo ritardo e quando i residenti potranno, finalmente, usufruire nel proprio territorio dei fondamentali servizi di assistenza sanitaria".